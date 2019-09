A eso de las 9:00, un colega me envía un mensaje que dice: "En redes están diciendo que murió Cerati. ¿Sabés algo?". Creo que me parelicé por unos segundos pero inmediatamente me quise autoconvencer de que se trataba de una nueva fake news -ya había corrido el falso rumor de la muerte de Gus varias veces- y seguí adelante con mi tarea cotidiana. Sin embargo, a los pocos minutos, volví a ingresar a Twitter y eran cada vez más los usuarios que se preguntaban si la noticia era cierta o no.