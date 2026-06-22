En fotos: Festival del melocotón en El Salvador endulzó los paladares de residentes y extranjeros
La octava edición abrió en San Ignacio como una vitrina para los emprendedores de Chalatenango Norte, con recorridos por fincas, comida, artesanías y una apuesta clara por mover el turismo y la economía
La octava edición del Festival del Melocotón abrió en el cantón Río Chiquito (Foto cortesía Gobierno Municipal de Chalatenango Norte)
El Festival del Melocotón vuelve a Río Chiquito con tours, música y sabores para mover la zona. (Foto cortesía Gobierno Municipal de Chalatenango Norte)
La octava edición abrió este fin de semana en San Ignacio como una vitrina para el turismo y la producción agrícola, con recorridos en fincas, artesanías y una agenda pensada para atraer visitantes (Foto cortesía Gobierno Municipal de Chalatenango Norte)
Derivados del melocotón también se lucieron en el festival (Foto cortesía Gobierno Municipal de Chalatenango Norte)
Las bebidas a base de melocotón figuraron en el festival repleto de sabores, olores y múltiples degustaciones (Foto cortesía Gobierno Municipal de Chalatenango Norte)
El Plan Trifinio y ONU Mujeres respaldaron la actividad agrícola y turística en Chalatenango Norte (Foto cortesía Gobierno Municipal de Chalatenango Norte)
Río Chiquito le da la bienvenida a la octava edición del Festival del Melocotón con un plan para impulsar la economía local (Foto cortesía Gobierno Municipal de Chalatenango Norte)
La octava edición del evento abrió en el cantón Río Chiquito, en San Ignacio, con tours en fincas, gastronomía y artesanías; la alcaldía de Chalatenango Norte reportó respaldo de Plan Trifinio y ONU Mujeres (Foto cortesía Gobierno Municipal de Chalatenango Norte)
El Festival del Melocotón busca impulsar el turismo y la economía en Río Chiquito. Los ponches nunca faltan en los festivales salvadoreños. (Foto cortesía Gobierno Municipal de Chalatenango Norte)
Visitantes nacionales y del exterior podían optar por dar recorridos en los campos de melocotones frescos de la zona alta del país (Foto cortesía Gobierno Municipal de Chalatenango Norte)
Lanzaron el Festival del Melocotón con productos, música en vivo y tours en fincas (Foto cortesía Gobierno Municipal de Chalatenango Norte)