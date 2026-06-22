El Salvador

En fotos: Festival del melocotón en El Salvador endulzó los paladares de residentes y extranjeros

La octava edición abrió en San Ignacio como una vitrina para los emprendedores de Chalatenango Norte, con recorridos por fincas, comida, artesanías y una apuesta clara por mover el turismo y la economía

Guardar
Google icon
Un hombre sonríe detrás de un puesto de madera que exhibe duraznos frescos, botellas de jugo y estantes con frascos de conservas. Hay flores en un balde azul.
La octava edición del Festival del Melocotón abrió en el cantón Río Chiquito (Foto cortesía Gobierno Municipal de Chalatenango Norte)
Dos personas, un hombre y una mujer, de pie detrás de una mesa con frascos de mermelada, postres, un cartel, flores y luces colgantes. Fondo verde de vegetación.
El Festival del Melocotón vuelve a Río Chiquito con tours, música y sabores para mover la zona. (Foto cortesía Gobierno Municipal de Chalatenango Norte)
Grupo de personas en un sendero de tierra con árboles, arbustos y vegetación frondosa; cielo nublado visible al fondo
La octava edición abrió este fin de semana en San Ignacio como una vitrina para el turismo y la producción agrícola, con recorridos en fincas, artesanías y una agenda pensada para atraer visitantes (Foto cortesía Gobierno Municipal de Chalatenango Norte)
Grupo de personas en un sendero de tierra con árboles, arbustos y vegetación frondosa; cielo nublado visible al fondo
Derivados del melocotón también se lucieron en el festival (Foto cortesía Gobierno Municipal de Chalatenango Norte)
Grupo de personas en un sendero de tierra con árboles, arbustos y vegetación frondosa; cielo nublado visible al fondo
Las bebidas a base de melocotón figuraron en el festival repleto de sabores, olores y múltiples degustaciones (Foto cortesía Gobierno Municipal de Chalatenango Norte)
Grupo de personas en un sendero de tierra con árboles, arbustos y vegetación frondosa; cielo nublado visible al fondo
El Plan Trifinio y ONU Mujeres respaldaron la actividad agrícola y turística en Chalatenango Norte (Foto cortesía Gobierno Municipal de Chalatenango Norte)
Grupo de personas en un sendero de tierra con árboles, arbustos y vegetación frondosa; cielo nublado visible al fondo
Río Chiquito le da la bienvenida a la octava edición del Festival del Melocotón con un plan para impulsar la economía local (Foto cortesía Gobierno Municipal de Chalatenango Norte)
Grupo de personas en un sendero de tierra con árboles, arbustos y vegetación frondosa; cielo nublado visible al fondo
La octava edición del evento abrió en el cantón Río Chiquito, en San Ignacio, con tours en fincas, gastronomía y artesanías; la alcaldía de Chalatenango Norte reportó respaldo de Plan Trifinio y ONU Mujeres (Foto cortesía Gobierno Municipal de Chalatenango Norte)
Grupo de personas en un sendero de tierra con árboles, arbustos y vegetación frondosa; cielo nublado visible al fondo
El Festival del Melocotón busca impulsar el turismo y la economía en Río Chiquito. Los ponches nunca faltan en los festivales salvadoreños. (Foto cortesía Gobierno Municipal de Chalatenango Norte)
Grupo de personas en un sendero de tierra con árboles, arbustos y vegetación frondosa; cielo nublado visible al fondo
Visitantes nacionales y del exterior podían optar por dar recorridos en los campos de melocotones frescos de la zona alta del país (Foto cortesía Gobierno Municipal de Chalatenango Norte)
Lanzaron el Festival del Melocotón con productos, música en vivo y tours en fincas (Foto cortesía Gobierno Municipal de Chalatenango Norte)
Lanzaron el Festival del Melocotón con productos, música en vivo y tours en fincas (Foto cortesía Gobierno Municipal de Chalatenango Norte)

Temas Relacionados

El SalvadorChalatenangoChalatenango NorteSan Ignaciomelocotones en El SalvadorFestival del melocotón

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Panamá es un ejemplo de cómo atraer inversiones con reglas y regulaciones claras, afirma secretario general de la OEA, Albert Ramdin

En el país se realiza la 56 Asamblea de la OEA, en el marco del bicentenario del Congreso Anfictiónico convocado por Simón Bolívar en 1826

Panamá es un ejemplo de cómo atraer inversiones con reglas y regulaciones claras, afirma secretario general de la OEA, Albert Ramdin

Honduras refuerza vigilancia sanitaria tras detectar primer caso de gripe aviar

Las autoridades sanitarias de Honduras intensificaron las medidas de prevención y vigilancia epidemiológica luego de confirmar el primer caso de influenza aviar

Honduras refuerza vigilancia sanitaria tras detectar primer caso de gripe aviar

El salvadoreño Marcelo Arévalo y Mate Pavić conquistan el título en Queen’s Club en Londres

La dupla salvadoreña-croata se impone en Londres ante Harri Heliövaara y Henry Patten por 6-2 y 6-4, suma su cuarto título del año y llega encendida al Abierto de Wimbledon

El salvadoreño Marcelo Arévalo y Mate Pavić conquistan el título en Queen’s Club en Londres

Diputados hondureños participan como observadores internacionales en la segunda vuelta presidencial de Colombia

Una delegación de congresistas participa este fin de semana en la Misión de Observación Internacional de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Colombia

Diputados hondureños participan como observadores internacionales en la segunda vuelta presidencial de Colombia

Ataque armado cobró la vida de dos hombres y dejó una menor herida en Guatemala

El ataque ocurrió entre la 6 avenida y 18 calle de la zona 1; el presunto atacante, de 17 años, fue hospitalizado y le incautaron una pistola

Ataque armado cobró la vida de dos hombres y dejó una menor herida en Guatemala

TECNO

Argentina lidera el Mundial junto a Google: este es el as bajo la manga del equipo de Scaloni

Argentina lidera el Mundial junto a Google: este es el as bajo la manga del equipo de Scaloni

Así resuelve Starlink los bloqueos de señal para mantener internet de alta velocidad: la estrategia de Elon Musk

Instagram reveló el truco para encontrar los mejores stickers para las historias y ganar vistas

Abelardo de la Espriella, nuevo presidente de Colombia: cómo fue la competencia digital y de algoritmos con Iván Cepeda

GTA 6 ya tiene fecha para reservar pero no llegará a PC todavía: cuál es la razón

ENTRETENIMIENTO

Kelly Osbourne le dedica un emotivo mensaje a Ozzy Osbourne en el primer Día del Padre desde su muerte

Kelly Osbourne le dedica un emotivo mensaje a Ozzy Osbourne en el primer Día del Padre desde su muerte

Morgan Freeman debuta en la música con un álbum dedicado al blues

Victoria Beckham celebra el “Día del Padre” con fotos antiguas en las que aparece Brooklyn pese a la disputa familiar

Jennifer Lopez bromeó sobre sus relaciones: “Podría dar una charla TED, tengo un doctorado en narcisistas”

Esta es la única condición que Colin Farrell tiene para hacer otra temporada de ‘El Pingüino’

MUNDO

La OEA expresó su disposición a acompañar un eventual proceso electoral en Venezuela: “Estamos listos”

La OEA expresó su disposición a acompañar un eventual proceso electoral en Venezuela: “Estamos listos”

Alemania calificó a la dictadura de Cuba como un “régimen de injusticia” y negó la existencia de un bloqueo a la isla

Una explosión sacudió el principal complejo gasífero de Qatar en medio de las negociaciones entre Estados Unidos e Irán

Trump volvió a cuestionar a Meloni por su falta de apoyo frente a la amenaza nuclear iraní: “No están ahí para defendernos”

Taiwán pone en marcha ejercicios de combate de cinco días mientras China despliega 21 aviones cerca de la isla