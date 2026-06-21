Colombia

Políticos de izquierda reaccionaron a la victoria de Abelardo de la Espriella como presidente de Colombia: ”Iremos a escrutinios"

Con más de 12 millones de votos, según el preconteo de la Registraduría Nacional del Estado Civil, el abogado Abelardo de la Espriella ganó las elecciones presidenciales en Colombia

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Figuras de la izquierda reaccionaron a la victoria de Abelardo de la Espriella, según el preconteo electoral de la Registraduría - crédito Colprensa/@MafeCarrascal/X/Murad Sezer/REUTERS
Figuras de la izquierda reaccionaron a la victoria de Abelardo de la Espriella, según el preconteo electoral de la Registraduría - crédito Colprensa/@MafeCarrascal/X/Murad Sezer/REUTERS

Según el preconteo realizado por la Registraduría Nacional del Estado Civil, el abogado Abelardo de la Espriella se convirtió en el nuevo presidente de Colombia tras obtener más de 12 millones de votos en la segunda vuelta presidencial, realizada el domingo 21 de junio de 2026.

Los resultados provocaron distintas reacciones en la izquierda. Esmeralda Hernández, representante a la Cámara por el Pacto Histórico, recordó que hace cuatro años acudieron a los escrutinios y recuperaron 500.000 votos. Por este motivo, afirmó que asistirán al escrutinio “para defender hasta el último voto”.

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“Hace 4 años, en escrutinios logramos recuperar alrededor de 500MIL votos que nos habían ROBADO al Pacto Histórico en el preconteo. Iremos a escrutinios para defender hasta el último voto. Colombia no se rinde. Vamos a pelear hasta el final, POR LA VIDA. ¡No pasarán! (sic)“, afirmó Hernández.

El Pacto Histórico señaló que, ante la mínima diferencia en los resultados y las supuestas irregularidades, consideran necesario acudir a los escrutinios.

“Ante la diferencia de 255.000 votos y las múltiples irregularidades, es necesario ir al escrutinio (sic)”, indicó el Pacto Histórico.

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