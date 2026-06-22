Crimen y Justicia

Horror en Santa Fe: un nene de 10 años salió a pedir ayuda luego de que su padrastro mató a su mamá

Ocurrió en una vivienda del norte de la capital provincial. El hombre también fue encontrado sin vida y el caso es investigado como un femicidio seguido de suicidio

Guardar
Google icon
La policía llegó al lugar después de un llamado al 911 por detonaciones de arma de fuego
La policía llegó al lugar después de un llamado al 911 por detonaciones de arma de fuego

Un niño de 10 años fue quien alertó a la Policía sobre el crimen de su madre en la ciudad de Santa Fe. Según consta en las actuaciones policiales, el menor se acercó junto a un primo a los efectivos que habían llegado al lugar tras un llamado al 911 por detonaciones de arma de fuego y les contó que su padrastro le había disparado a su mamá y luego se había quitado la vida.

El hecho ocurrió durante la madrugada de este domingo en un departamento ubicado sobre la calle Venezuela al 10400, en el norte de la capital provincial.

PUBLICIDAD

Según confiaron fuentes policiales a Infobae, cuando los uniformados llegaron al lugar encontraron al niño identificado como N.R. junto a su primo X.S. Allí, el menor relató que su padrastro había atacado a su madre con un arma de fuego y posteriormente se había suicidado.

Ante esa situación, los efectivos ingresaron de inmediato a la vivienda señalada. En el interior hallaron los cuerpos de una mujer y de un hombre sin vida. Junto al cadáver del hombre encontraron una pistola Bersa calibre .380.

PUBLICIDAD

Minutos después arribó personal del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (SIES), que confirmó la muerte de ambas personas.

Las víctimas fueron identificadas como Yanel Agustina Muga, de 29 años, y Jonatan Rafael Vázquez, de 32.

El hecho ocurrió durante la madrugada de este domingo en un departamento ubicado sobre la calle Venezuela al 10400, en el norte de la capital provincial
El hecho ocurrió durante la madrugada de este domingo en un departamento ubicado sobre la calle Venezuela al 10400, en el norte de la capital provincial

Por disposición de la fiscal de turno, María Laura Monsenferro, se convocó al Gabinete de Femicidios y a peritos de la Policía de Investigaciones para trabajar en la escena. Los especialistas secuestraron el arma hallada junto al cuerpo del hombre y realizaron las pericias correspondientes.

Según indicaron fuentes policiales a Infobae, la causa fue caratulada provisoriamente como femicidio seguido de suicidio por el uso de arma de fuego.

En cuanto a los dos menores que se encontraban en el lugar, la fiscal dispuso que fueran asistidos y posteriormente entregados a un familiar directo. Tras ser examinados por Medicina Legal, quedaron al cuidado de su abuela.

La investigación continúa para determinar con precisión la dinámica del hecho, aunque las primeras actuaciones apuntan a que el hombre habría asesinado a la mujer y luego se quitó la vida dentro de la vivienda.

Según el Observatorio de las Violencias de Género “Ahora Que Sí Nos Ven”, entre el 1° de enero y el 24 de mayo de 2026 se registraron 83 femicidios en la Argentina, además de ocho femicidios vinculados, cuatro instigaciones al suicidio y cuatro travesticidios/transfemicidios. El relevamiento también advirtió que se produjo una víctima letal de violencia de género cada 35 horas.

Temas Relacionados

Santa FeFemicidioÚltimas Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Jujuy: un hombre irá a juicio acusado de envenenar con pesticida a sus hijas mellizas recién nacidas

El episodio sucedió en 2017 en la localidad de Huacalera. El acusado permaneció prófugo durante más de ocho años y fue detenido cuando intentó reingresar al país en diciembre pasado

Jujuy: un hombre irá a juicio acusado de envenenar con pesticida a sus hijas mellizas recién nacidas

“Llevate todo”: el desesperado pedido de una mujer a un motochorro tras dejar a su hijo y a un amiguito frente a una casa

El violento asalto ocurrió este sábado en Mar del Plata. La secuencia quedó grabada y muestra el momento en que la víctima les ruega a los asaltantes que no le hagan daño

“Llevate todo”: el desesperado pedido de una mujer a un motochorro tras dejar a su hijo y a un amiguito frente a una casa

Neuquén: detuvieron a un adolescente de 16 años por el asesinato de otro menor de un disparo en la cabeza

La víctima tenía 16 años y fue atacada frente a su casa del barrio Confluencia. El sospechoso será acusado este lunes en una audiencia de formulación de cargos. Familiares del joven asesinado vincularon el crimen con un conflicto entre familias que se arrastra desde hace años

Neuquén: detuvieron a un adolescente de 16 años por el asesinato de otro menor de un disparo en la cabeza

Video: una camarera denunció que fue agredida por el director de primaria de un reconocido colegio inglés de Quilmes

El episodio ocurrió en el Trade Sky Bar del microcentro porteño tras una discusión por el servicio. La joven, de 23 años, aseguró que ya presentó la denuncia en la comisaría

Video: una camarera denunció que fue agredida por el director de primaria de un reconocido colegio inglés de Quilmes

Crimen de Uma Aguilera: la Cámara de Casación confirmó las perpetuas y descartó que los acusados no hayan visto a la niña

La Sala IV rechazó los recursos de las defensas y ratificó las condenas por el intento de robo en el que fue asesinada la hija del custodio de Patricia Bullrich. Los jueces sostuvieron que los atacantes sabían que había personas dentro del auto cuando abrieron fuego

Crimen de Uma Aguilera: la Cámara de Casación confirmó las perpetuas y descartó que los acusados no hayan visto a la niña

DEPORTES

Tras el empate ante Cabo Verde, qué necesita Uruguay para avanzar a los 16avos de final del Mundial

Tras el empate ante Cabo Verde, qué necesita Uruguay para avanzar a los 16avos de final del Mundial

Los dos errores defensivos que le impidieron a Uruguay vencer a Cabo Verde en el Mundial 2026

Boca Juniors confirmó la llegada de su primer refuerzo: cuánto pagó por su ficha

El famoso cantante que apareció en el banderazo de 10.000 argentinos en Dallas: “Es mi primer Mundial”

Uruguay empató 2-2 con Cabo Verde y definirá su futuro en el Mundial 2026 ante España

TELESHOW

El conmovedor recuerdo de la China Suárez por el Día del Padre: “Yo le voy a regalar el corazón”

El conmovedor recuerdo de la China Suárez por el Día del Padre: “Yo le voy a regalar el corazón”

Dominique Metzger quedó atrapada en un ascensor en Dallas durante su cobertura del Mundial: “Se va a apagar”

Murió Pablo Más Albert, el Teniente Murphy de 100% Lucha, a los 57 años: la emotiva despedida de Vicente Viloni

Esteban Lamothe recordó cómo inspiró un hit de Ca7riel & Paco Amoroso: “Fumé porro con ellos y de ahí salió”

Roly Serrano contra las críticas por el romance con su novia, 44 años menor que él: “No tienen vida”

INFOBAE AMÉRICA

Honduras: Cámara de comercio pide reformas urgentes al sector eléctrico ante fallas de la ENEE

Honduras: Cámara de comercio pide reformas urgentes al sector eléctrico ante fallas de la ENEE

Panamá suma 27 nuevos odontólogos, aunque persiste la falta de médicos especialistas

En fotos: Festival del melocotón en El Salvador endulzó los paladares de residentes y extranjeros

Autoridades arrestan a tres salvadoreños por estafar con un auto alquilado, secuestrar y apuñalar a una familia

Un avión militar boliviano se estrelló en una zona montañosa de Cochabamba: hay seis muertos