Horror en Santa Fe: un nene de 10 años salió a pedir ayuda luego de que su padrastro mató a su mamá

La policía llegó al lugar después de un llamado al 911 por detonaciones de arma de fuego

Un niño de 10 años fue quien alertó a la Policía sobre el crimen de su madre en la ciudad de Santa Fe. Según consta en las actuaciones policiales, el menor se acercó junto a un primo a los efectivos que habían llegado al lugar tras un llamado al 911 por detonaciones de arma de fuego y les contó que su padrastro le había disparado a su mamá y luego se había quitado la vida.

El hecho ocurrió durante la madrugada de este domingo en un departamento ubicado sobre la calle Venezuela al 10400, en el norte de la capital provincial.

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Según confiaron fuentes policiales a Infobae, cuando los uniformados llegaron al lugar encontraron al niño identificado como N.R. junto a su primo X.S. Allí, el menor relató que su padrastro había atacado a su madre con un arma de fuego y posteriormente se había suicidado.

Ante esa situación, los efectivos ingresaron de inmediato a la vivienda señalada. En el interior hallaron los cuerpos de una mujer y de un hombre sin vida. Junto al cadáver del hombre encontraron una pistola Bersa calibre .380.

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Minutos después arribó personal del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (SIES), que confirmó la muerte de ambas personas.

Las víctimas fueron identificadas como Yanel Agustina Muga, de 29 años, y Jonatan Rafael Vázquez, de 32.

El hecho ocurrió durante la madrugada de este domingo en un departamento ubicado sobre la calle Venezuela al 10400, en el norte de la capital provincial

Por disposición de la fiscal de turno, María Laura Monsenferro, se convocó al Gabinete de Femicidios y a peritos de la Policía de Investigaciones para trabajar en la escena. Los especialistas secuestraron el arma hallada junto al cuerpo del hombre y realizaron las pericias correspondientes.

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Según indicaron fuentes policiales a Infobae, la causa fue caratulada provisoriamente como femicidio seguido de suicidio por el uso de arma de fuego.

En cuanto a los dos menores que se encontraban en el lugar, la fiscal dispuso que fueran asistidos y posteriormente entregados a un familiar directo. Tras ser examinados por Medicina Legal, quedaron al cuidado de su abuela.

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La investigación continúa para determinar con precisión la dinámica del hecho, aunque las primeras actuaciones apuntan a que el hombre habría asesinado a la mujer y luego se quitó la vida dentro de la vivienda.

Según el Observatorio de las Violencias de Género “Ahora Que Sí Nos Ven”, entre el 1° de enero y el 24 de mayo de 2026 se registraron 83 femicidios en la Argentina, además de ocho femicidios vinculados, cuatro instigaciones al suicidio y cuatro travesticidios/transfemicidios. El relevamiento también advirtió que se produjo una víctima letal de violencia de género cada 35 horas.

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