Tras el empate ante Cabo Verde, qué necesita Uruguay para avanzar a los 16avos de final del Mundial

Uruguay empató ante Cabo Verde y analiza las posibilidades de avanzar de fase (Reuters/Sam Navarro)

El empate 2-2 entre Uruguay y Cabo Verde en el Mundial 2026 colocó a la selección dirigida por Marcelo Bielsa en una situación delicada de cara a la clasificación a los dieciseisavos de final. Con este resultado, el Grupo H quedó liderado por España, que venció por 4-0 a Arabia Saudita, mientras que uruguayos y caboverdianos comparten el segundo puesto, ambos con dos puntos, seguidos por los sauditas con uno.

El nuevo sistema de desempate introducido para este Mundial añade un elemento extra de complejidad. Ahora, en caso de igualdad de puntos entre dos o más equipos, el primer criterio ya no es la diferencia de goles, sino el resultado de los enfrentamientos directos. Solo en caso de empate en ese apartado se recurre a la diferencia de goles y, posteriormente, a los goles marcados en los partidos entre los equipos involucrados.

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La igualdad dejó al equipo de Marcelo Bielsa con 2 puntos en la segunda posición del Grupo H (REUTERS/Paul Childs)

La situación es clara: Uruguay llega a la última jornada con la obligación de sumar una victoria ante España para depender exclusivamente de su propio resultado y sellar el pase a la siguiente fase. Un triunfo le aseguraría cinco puntos y la clasificación como mínimo en el segundo puesto del grupo, sin importar lo que ocurra entre Cabo Verde y Arabia Saudita.

El escenario se complica si Uruguay consigue un empate frente a los españoles. En ese caso, la selección alcanzaría tres puntos y dependería de que no haya un ganador en el partido entre Cabo Verde y Arabia Saudita. Si ese encuentro también termina igualado, existiría un triple empate en tres unidades que obligaría a aplicar la nueva normativa de desempate. En esa instancia, el resultado de los partidos disputados entre los equipos empatados sería el primer factor a considerar.

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Si la selección uruguaya pierde ante España, sus opciones se reducen considerablemente. Con solo dos puntos, ya no tendría posibilidades de avanzar de forma directa y debería esperar los resultados de otros grupos para aspirar a uno de los ocho cupos reservados para los mejores terceros. En ese caso, entraría a jugar la diferencia de goles general, por lo que un resultado abultado en contra podría dejar a Uruguay fuera de la competencia.

El próximo compromiso de la Celeste ante España definirá su próximo paso en el Mundial (Reuters/Sam Navarro)

El cambio en el reglamento de la FIFA para esta edición del Mundial tiene un impacto concreto en el Grupo H. Hasta la edición anterior, la diferencia de goles era el primer criterio para desempatar, pero ahora el enfoque está en los duelos directos entre los equipos implicados. Esto obliga a todos los seleccionados a especular menos con los resultados y a buscar victorias en los enfrentamientos con rivales directos, ya que esos puntos pueden resultar decisivos para avanzar de ronda.

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El próximo partido de Uruguay, programado para el 26 de junio en Guadalajara, será una auténtica final. La selección de Marcelo Bielsa deberá afrontar la presión de enfrentar al puntero del grupo en busca de una victoria que le permita continuar en el torneo. Los jugadores y el cuerpo técnico saben que un triunfo los depositará en la siguiente ronda, mientras que cualquier otro resultado los obligará a hacer cuentas y depender de terceros.