Hoy, a cinco años de la muerte de Gustavo Cerati, Illid sigue pensando que todo se trata de una broma macabra, algo que no puede ser real, otra parte de la historia. "Aún hoy no puedo creer lo que sucedió. Es algo que (creía) a él no le podía pasar, me sigue pareciendo extraño. Me quedo con la suerte de haber podido compartir charlas, estudio, shows con él, más que la idea de homenajearlo", concluyó.