"El personaje salió de la idea de la canción que habla de la ruta del jinete enmascarado. ¿Qué íbamos a hacer? ¿Un zorro flotando sobre la ciudad? Estaba bueno el triunfo de algo a sangre como un caballo arriba de una ciudad genérica, como en la que se viene una tormenta. Entonces me dije: 'A ver, montemos un superhéroe arriba de ese caballo'. ¡Pero no podía ser el Zorro! Así que talibanizamos un poquito la situación. No hay una explicación pero sí quería hacer algo que te movilizara, imaginando 'Wish you Were Here', donde había un tipo prendido fuego", narró.