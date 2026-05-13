Colombia

Mujer fue hallada muerta de un disparo tras departir con dos policías: analizan posible feminicidio y abandono de puesto

La investigación busca esclarecer quién accionó el arma y bajo qué circunstancias se produjo el disparo que terminó con la vida de Geraldín Velásquez en El Doncello, Caquetá

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Un fuerte olor que provenía de la casa del extranjero despertó la alarma entre sus vecinos - crédito Colprensa
Geraldín Velásquez murió en El Doncello, Caquetá, tras recibir una herida de arma de fuego en presencia de dos policías activos - crédito Colprensa

La madrugada del 11 de mayo, Geraldín Velásquez murió en el barrio La Industrial, en el municipio de El Doncello, Caquetá, tras recibir una herida con arma de fuego en una vivienda donde se encontraban dos policías activos junto a otras dos mujeres.

La noticia, confirmada por la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación, desató investigaciones paralelas por la posible implicación de uniformados en el caso. Las autoridades informaron que en el lugar donde ocurrió el hecho se hallaron indicios materiales clave, entre ellos un arma de fuego, que fue puesta a disposición del Instituto Nacional de Medicina Legal para los análisis técnicos y científicos correspondientes.

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Según reseñó la Policía, la investigación busca esclarecer quién accionó el arma y bajo qué circunstancias se produjo el disparo que terminó con la vida de Velásquez.

Testimonios y primeras hipótesis sobre la muerte

Las autoridades de Malambo ya buscan a las personas responsables del crimen del exfutbolista Germán Pérez Albuquerque - crédito Policía Nacional
La posible existencia de una relación sentimental entre la víctima y uno de los policías está siendo investigada por las autoridades - crédito Policía Nacional

De acuerdo con lo señalado por la teniente coronel Carolina Jaramillo, comandante encargada del Departamento de Policía de Caquetá, algunos testimonios sugieren que la lesión podría haber sido autoinfligida.

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“Informaciones preliminares darían cuenta de que esta persona pudo haber resultado lesionada con un arma de fuego institucional. Algunos testimonios iniciales podrían inferir que esta persona pudo haberse causado dicha lesión. Sin embargo, no somos nosotros los que vamos a determinar la causa de la muerte”, explicó Jaramillo.

En el inmueble se encontraban departiendo dos mujeres y dos hombres, estos últimos miembros activos de la Unidad Básica de Carabineros de El Doncello. El informe oficial también hace referencia a la posible existencia de una relación sentimental entre la víctima y uno de los policías presentes.

“Algunas otras personas que se encontraban en el lugar sugieren que podía haber una relación sentimental entre alguno de los uniformados y la persona que falleció, pero también será parte de la investigación”, detalló la oficial.

Investigación penal y disciplinaria sobre los uniformados

La Fiscalía analiza el caso como posible feminicidio y recolecta pruebas sobre el consumo de alcohol en la noche del suceso - crédito Colprensa
La Fiscalía analiza el caso como posible feminicidio y recolecta pruebas sobre el consumo de alcohol en la noche del suceso - crédito Colprensa

La presencia de dos policías en la escena del suceso motivó el inicio de una investigación interna por parte de la Policía Nacional, así como una indagación de la Justicia Penal Militar por el delito de abandono del puesto. Los uniformados, adscritos a la Unidad Básica de Carabineros de El Doncello, habrían salido de la zona donde debían prestar servicio para reunirse en la vivienda de los hechos.

“En el lugar se encontraban unos uniformados, los cuales en este momento fueron dejados a disposición de la autoridad competente y para el caso de nuestro Código Penal Militar, se pretende aclarar cuáles fueron las circunstancias por las cuales estos policías no se encontraban en ese momento en la Estación”, afirmó la teniente coronel Jaramillo.

El reporte señala que el suceso fue notificado hacia las 2:00 a. m., momento en el que un equipo de investigación criminal y disciplinaria se desplazó hasta el sitio para realizar la inspección judicial.

Indagaciones sobre consumo de licor y posible feminicidio

Unidades del Laboratorio Móvil de Criminalística Sijín de la Policía Metropolitana de Bogotá realizaron el levantamiento de los cadáveres ingresando a las viviendas de las mujeres / (Alerta Bogotá).
La Fiscalía General y la Policía Nacional investigan la posible implicación de uniformados en el caso de la muerte de Velásquez en Caquetá - crédito Colprensa

Las primeras diligencias incluyen la recolección de pruebas sobre el posible consumo de bebidas alcohólicas por parte de los presentes. “Algunas entrevistas sí dan lugar a que pudo haber consumo de bebidas embriagantes, pero esto hace parte de la inspección judicial que se hizo al lugar de los hechos por parte de las unidades de investigación criminal”, agregó la comandante.

Además, la Fiscalía General de la Nación analiza el caso bajo la hipótesis de un posible feminicidio, dado que la víctima fue identificada como una mujer de 34 años que trabajaba en una joyería del municipio y se encontraba en compañía de los policías el día de los hechos.

El arma encontrada en el sitio sería de uso oficial, lo que refuerza la necesidad de esclarecer el papel de los uniformados en el desenlace. El caso permanece bajo análisis de la Fiscalía General de la Nación, que busca establecer con total claridad las circunstancias que rodearon la muerte de Velásquez. De manera paralela, la Justicia Penal Militar avanza en la investigación por el abandono de puesto de los policías involucrados.

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