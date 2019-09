"Es la primera vez que me toca vivir esto y la verdad no sé que puede pasar, me lo dirá el tiempo, si esto sirve o no, si se puede o no se puede, y hasta cuándo podemos estar así. La verdad es que no lo sé. Pero estoy bien, pasamos muy lindos días en Europa, las pilas están cargadas. Dios dirá, mientras tanto nuestro reencuentro fue muy bueno", contó la actriz.