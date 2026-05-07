Guía digital para colombianos que van a la Copa Mundial en México: transporte, turismo y apps clave

Puedes usar apps digitales para planear actividades durante tu viaje al Mundial en México. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si planeas acompañar a la selección colombiana durante su paso por México en la fase de grupos del Mundial, puedes apoyarte en plataformas digitales para organizar actividades alrededor de tu visita.

Civitatis, por ejemplo, se presenta como una herramienta útil para planificar recorridos y experiencias en este contexto.

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La Ciudad de México será el punto de partida del trayecto colombiano, ya que el equipo disputará su primer encuentro en el histórico Estadio Azteca, uno de los escenarios más emblemáticos de la Copa del Mundo.

La selección colombiana debutará en el Estadio Azteca, punto clave del recorrido. (Reuters)

Para los aficionados, la capital mexicana no solo será sede del debut, sino también el centro logístico durante varios días.

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Aprovechando una estadía de tres o cuatro jornadas bien organizada, es posible combinar fútbol, cultura y gastronomía, manteniendo siempre el foco en la agenda del torneo.

Cuándo son los partidos de Colombia en México

Antes de continuar con más ideas de planes, es clave que tengas presente las fechas de los partidos de Colombia en México:

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Fecha 1: Colombia vs. Uzbekistán | Día: miércoles 17 de junio de 2026 | Sede: Ciudad de México

Fecha 2: Colombia vs. República del Congo | Día: martes 23 de junio de 2026 | Sede: Guadalajara

Una estadía de tres o cuatro días bien planificada permite disfrutar de fútbol, cultura y gastronomía sin perder el ritmo del torneo. (AP Foto/Fernando Llano)

Qué hacer en México

Otras ideas de planes para hacer en México durante las fechas de los partidos de Colombia, según Civitatis, incluyen propuestas tanto en Ciudad de México como en Guadalajara.

En la capital, destacan la excursión a Teotihuacán, la Basílica de Guadalupe y Tlatelolco, para recorrer siglos de historia en una sola jornada.

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También se recomienda visitar el Castillo de Chapultepec y el Museo Nacional de Antropología en el Bosque de Chapultepec, combinando cultura y naturaleza.

El Castillo de Chapultepec y el Museo Nacional de Antropología ofrecen una combinación de cultura y naturaleza. (INAH)

Para quienes buscan arte y tradición, el barrio de Coyoacán y la Casa Azul de Frida Kahlo son paradas imprescindibles, así como el recorrido por Xochimilco en trajinera.

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Además, asistir a un espectáculo de lucha libre permite experimentar la cultura popular mexicana en su máxima expresión. La oferta gastronómica local, desde mercados tradicionales hasta restaurantes modernos, aporta un valor extra a la estancia.

En Guadalajara, se sugiere recorrer el centro histórico y el barrio de Tlaquepaque para conocer la identidad local, disfrutar de plazas, artesanía y música.

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Coyoacán y la Casa Azul de Frida Kahlo son opciones recomendadas para quienes buscan arte y tradición. (AP Photo/Eduardo Verdugo)

Otra opción es una excursión a las destilerías de tequila y los paisajes agaveros, así como visitar el lago de Chapala y el pueblo mágico de Ajijic para conectar con la naturaleza y el arte en un ambiente relajado.

En qué otras apps apoyarse al momento de viajar

Durante el Mundial en México, apoyarse en aplicaciones móviles es clave para maximizar la experiencia del viaje y resolver aspectos logísticos de manera ágil y segura.

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Plataformas como Airbnb permiten a los aficionados reservar alojamientos adaptados a sus necesidades y presupuestos, desde departamentos céntricos en Ciudad de México hasta casas compartidas en Guadalajara.

Esta flexibilidad facilita encontrar opciones cercanas a los estadios o a zonas de interés cultural y gastronómico.

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Airbnb facilita encontrar alojamiento ajustado a cada usuario y presupuesto. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Para el transporte, Uber y Didi ofrecen traslados directos entre el aeropuerto, hoteles y sedes de los partidos, evitando complicaciones con el transporte público y permitiendo mayor control de tiempos y rutas.

En trayectos interurbanos, apps como ADO y ClickBus facilitan la compra anticipada de boletos de autobús, ideales para quienes siguen a la selección colombiana entre distintas ciudades.

En cuanto a actividades y experiencias, aplicaciones como Civitatis o GetYourGuide centralizan la oferta de tours, excursiones y entradas a espectáculos, permitiendo reservar de forma segura y con opiniones verificadas.

Uber y Didi aseguran traslados rápidos entre aeropuerto, hospedaje y estadios. REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración

Para la gestión del presupuesto y gastos compartidos entre grupos de amigos, herramientas como Splitwise resultan útiles.

Finalmente, para la comunicación y la conectividad, WhatsApp y Google Maps son aliados esenciales: permiten coordinar encuentros, mantenerse informado sobre el tráfico y localizar puntos de interés.