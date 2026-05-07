Tecno

Guía digital para colombianos que van a la Copa Mundial en México: transporte, turismo y apps clave

Puedes apoyarte de diversas aplicaciones para tu viaje como Airbnb, Uber, Civitatis, entre otras

Guardar
Google icon
Hombre con camiseta de Colombia y mochila azul sonríe tomando foto con su celular en calle empedrada de México, con edificios y bandera mexicana.
Puedes usar apps digitales para planear actividades durante tu viaje al Mundial en México. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si planeas acompañar a la selección colombiana durante su paso por México en la fase de grupos del Mundial, puedes apoyarte en plataformas digitales para organizar actividades alrededor de tu visita.

Civitatis, por ejemplo, se presenta como una herramienta útil para planificar recorridos y experiencias en este contexto.

PUBLICIDAD

La Ciudad de México será el punto de partida del trayecto colombiano, ya que el equipo disputará su primer encuentro en el histórico Estadio Azteca, uno de los escenarios más emblemáticos de la Copa del Mundo.

Primer plano del trofeo de la Copa Mundial de Clubes de la FIFA, plateado y dorado con un globo terráqueo en la parte superior, dentro de una vitrina de cristal
La selección colombiana debutará en el Estadio Azteca, punto clave del recorrido. (Reuters)

Para los aficionados, la capital mexicana no solo será sede del debut, sino también el centro logístico durante varios días.

PUBLICIDAD

Aprovechando una estadía de tres o cuatro jornadas bien organizada, es posible combinar fútbol, cultura y gastronomía, manteniendo siempre el foco en la agenda del torneo.

Cuándo son los partidos de Colombia en México

Antes de continuar con más ideas de planes, es clave que tengas presente las fechas de los partidos de Colombia en México:

  • Fecha 1: Colombia vs. Uzbekistán | Día: miércoles 17 de junio de 2026 | Sede: Ciudad de México
  • Fecha 2: Colombia vs. República del Congo | Día: martes 23 de junio de 2026 | Sede: Guadalajara
Una estadía de tres o cuatro días bien planificada permite disfrutar de fútbol, cultura y gastronomía sin perder el ritmo del torneo. (AP Foto/Fernando Llano)
Una estadía de tres o cuatro días bien planificada permite disfrutar de fútbol, cultura y gastronomía sin perder el ritmo del torneo. (AP Foto/Fernando Llano)

Qué hacer en México

Otras ideas de planes para hacer en México durante las fechas de los partidos de Colombia, según Civitatis, incluyen propuestas tanto en Ciudad de México como en Guadalajara.

En la capital, destacan la excursión a Teotihuacán, la Basílica de Guadalupe y Tlatelolco, para recorrer siglos de historia en una sola jornada.

También se recomienda visitar el Castillo de Chapultepec y el Museo Nacional de Antropología en el Bosque de Chapultepec, combinando cultura y naturaleza.

Vitrales Castillo de Chapultepec - México 15 de noviembre
El Castillo de Chapultepec y el Museo Nacional de Antropología ofrecen una combinación de cultura y naturaleza. (INAH)

Para quienes buscan arte y tradición, el barrio de Coyoacán y la Casa Azul de Frida Kahlo son paradas imprescindibles, así como el recorrido por Xochimilco en trajinera.

Además, asistir a un espectáculo de lucha libre permite experimentar la cultura popular mexicana en su máxima expresión. La oferta gastronómica local, desde mercados tradicionales hasta restaurantes modernos, aporta un valor extra a la estancia.

En Guadalajara, se sugiere recorrer el centro histórico y el barrio de Tlaquepaque para conocer la identidad local, disfrutar de plazas, artesanía y música.

Museo Casa Kahlo
Coyoacán y la Casa Azul de Frida Kahlo son opciones recomendadas para quienes buscan arte y tradición. (AP Photo/Eduardo Verdugo)

Otra opción es una excursión a las destilerías de tequila y los paisajes agaveros, así como visitar el lago de Chapala y el pueblo mágico de Ajijic para conectar con la naturaleza y el arte en un ambiente relajado.

En qué otras apps apoyarse al momento de viajar

Durante el Mundial en México, apoyarse en aplicaciones móviles es clave para maximizar la experiencia del viaje y resolver aspectos logísticos de manera ágil y segura.

Plataformas como Airbnb permiten a los aficionados reservar alojamientos adaptados a sus necesidades y presupuestos, desde departamentos céntricos en Ciudad de México hasta casas compartidas en Guadalajara.

Esta flexibilidad facilita encontrar opciones cercanas a los estadios o a zonas de interés cultural y gastronómico.

Airbnb facilita encontrar alojamiento ajustado a cada usuario y presupuesto. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo
Airbnb facilita encontrar alojamiento ajustado a cada usuario y presupuesto. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Para el transporte, Uber y Didi ofrecen traslados directos entre el aeropuerto, hoteles y sedes de los partidos, evitando complicaciones con el transporte público y permitiendo mayor control de tiempos y rutas.

En trayectos interurbanos, apps como ADO y ClickBus facilitan la compra anticipada de boletos de autobús, ideales para quienes siguen a la selección colombiana entre distintas ciudades.

En cuanto a actividades y experiencias, aplicaciones como Civitatis o GetYourGuide centralizan la oferta de tours, excursiones y entradas a espectáculos, permitiendo reservar de forma segura y con opiniones verificadas.

Uber y Didi aseguran traslados rápidos entre aeropuerto, hospedaje y estadios. REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración
Uber y Didi aseguran traslados rápidos entre aeropuerto, hospedaje y estadios. REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración

Para la gestión del presupuesto y gastos compartidos entre grupos de amigos, herramientas como Splitwise resultan útiles.

Finalmente, para la comunicación y la conectividad, WhatsApp y Google Maps son aliados esenciales: permiten coordinar encuentros, mantenerse informado sobre el tráfico y localizar puntos de interés.

Google icon

Temas Relacionados

Copa MundialMéxico 2026Selección ColombiaCDMXGuadalajaraTecnologíatecnología-noticiasLo último en tecnología

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La razón por la que podrías perder seguidores en Instagram y Facebook sin darte cuenta como a Messi, Ronaldo y más

La causa principal está relacionada con una eliminación masiva de cuentas falsas, bots y perfiles inactivos realizada por Meta

La razón por la que podrías perder seguidores en Instagram y Facebook sin darte cuenta como a Messi, Ronaldo y más

Qué es la función pantalla en pantalla y cómo aprovecharla en YouTube, Android y iPhone

Configura la ventana flotante en tus dispositivos y disfruta de videos, recetas, tutoriales o llamadas sin dejar de atender mensajes ni perder productividad

Qué es la función pantalla en pantalla y cómo aprovecharla en YouTube, Android y iPhone

Adiós a las neveras clásicas: esta es la alternativa que puede cambiar por completo su cocina

Cada vez más hogares apuestan por refrigeradores ocultos dentro del mobiliario de la cocina, una tendencia que combina tecnología, elegancia y optimización del espacio

Adiós a las neveras clásicas: esta es la alternativa que puede cambiar por completo su cocina

Apple diría adiós al MacBook Neo de 256 GB: ¿el fin del portátil más barato?

Este modelo tiene un costo inicial de 599 dólares. La versión de 512 GB tiene un precio 100 dólares mayor

Apple diría adiós al MacBook Neo de 256 GB: ¿el fin del portátil más barato?

Así puedes detectar una llamada fraudulenta antes de contestar: lo que debes saber según expertos

Aprende a reconocer señales de alerta, filtra números sospechosos y mantén tu seguridad financiera con las mejores prácticas

Así puedes detectar una llamada fraudulenta antes de contestar: lo que debes saber según expertos

DEPORTES

Fue una estrella del fútbol en su país, pero ahora aseguró que apoyará a otra selección durante el Mundial

Fue una estrella del fútbol en su país, pero ahora aseguró que apoyará a otra selección durante el Mundial

8.390 kilómetros, navegación secreta y un nuevo formato XXL: las claves del Dakar 2027

River Plate visitará a Carabobo con el objetivo de mantener el liderazgo de su grupo en la Copa Sudamericana: hora, TV y formaciones

La decisión de Atlético de Madrid con Julián Álvarez que mantiene alerta a la selección argentina a 35 días del Mundial

Jugó 29 Grand Slams, fue Top 50 y atravesó el lado más brutal del tenis: “Dormía en trenes para ahorrar noches de hotel”

TELESHOW

Felipe Pettinato habló de su presente tras una nueva acusación: “Estoy limpio hace mucho tiempo”

Felipe Pettinato habló de su presente tras una nueva acusación: “Estoy limpio hace mucho tiempo”

La insólita respuesta de Gladys Florimonte en Pasapalabra que desató las risas en el estudio

Mirtha Legrand vuelve a la televisión después de 3 semanas: quiénes serán los invitados

Fernando Marín y la reinvención de la publicidad en Argentina: anécdotas de campañas que hicieron historia

La historia de amor de Adabel Guerrero y Martín Lamela: de un inicio idílico al escándalo de infidelidad tras la ruptura

INFOBAE AMÉRICA

El presidente Bernardo Arévalo asistirá a la investidura de Laura Fernández Delgado en San José

El presidente Bernardo Arévalo asistirá a la investidura de Laura Fernández Delgado en San José

El presidente de la FESFUT anuncia una nueva estructura en la Primera División en El Salvador

Aumenta número de panameños que dejan el carro y usan el Metro por alza del combustible

Rusia declaró un alto el fuego de 48 horas en Ucrania y amenazó con bombardeos masivos si Kiev lo incumple

La incorporación de Costa Rica al Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica avanzará a la revisión legal tras pactar términos clave