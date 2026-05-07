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Esta es la planta que ya reemplaza a la lengua de suegra en la decoración de interiores: crece más rápido y se ve mejor

El filodendro arbóreo está redefiniendo los espacios urbanos dotándolos de vida y color mientras mejora la calidad del aire

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Vista de una sala de estar moderna con paredes blancas, suelo de madera, un sofá gris, dos ventanas y tres plantas en maceta, incluyendo filodendros y una lengua de suegra.
El Philodendron selloum se impone en la decoración de interiores gracias a su rápido crecimiento y a la facilidad de su mantenimiento - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

La preferencia por plantas de interior ha impulsado la búsqueda de especies que ofrezcan belleza y facilidad de cuidado. Entre las opciones que más se destacan actualmente se encuentra el Philodendron selloum, conocido también como filodendro arbóreo, que ha logrado desplazar a la tradicional lengua de suegra en muchas casas y oficinas, gracias a su notable capacidad de transformar los ambientes.

El filodendro arbóreo ha captado la atención de quienes desean crear espacios con un aire más natural y lleno de vida. Su principal atractivo radica en las hojas grandes, brillantes y recortadas, que generan un efecto visual dinámico, aportando un verde intenso y abundancia, muy diferente al de otras plantas de aspecto rígido o vertical.

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Cada vez más personas optan por esta especie debido a su desarrollo rápido y a la facilidad con la que produce hojas nuevas cuando recibe los cuidados apropiados. La tendencia actual en decoración privilegia ambientes orgánicos, con vegetación que aporte volumen y una sensación de frescura permanente.

Optar por el filodendro arbóreo significa elegir una planta que se adapta sin dificultad a los interiores urbanos y que casi no exige experiencia previa en jardinería. Su mantenimiento sencillo lo convierte en una alternativa ideal para quienes buscan sumar naturaleza sin complicaciones.

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Planta de filodendro arbóreo de grandes hojas verdes en maceta negra sobre suelo de madera, junto a una ventana con marcos blancos, recibiendo luz solar intensa.
Las hojas grandes y recortadas del filodendro arbóreo aportan volumen y un verde intenso que transforma la atmósfera de cualquier ambiente - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuidados básicos para un crecimiento saludable

Lograr que el filodendro arbóreo tenga un desarrollo vigoroso requiere atender algunos aspectos esenciales. Esta especie prefiere la luz natural indirecta, por lo que conviene ubicarla cerca de ventanas donde reciba claridad sin verse expuesta al sol directo, que puede quemar sus hojas.

El riego debe ser moderado. Es fundamental dejar que la capa superior del sustrato se seque antes de volver a hidratar la planta. De este modo se evita el exceso de humedad, que puede dañar las raíces.

La humedad ambiental es un factor a favor: el filodendro arbóreo se adapta muy bien a interiores donde el aire no es excesivamente seco. Por esta razón, resulta ideal para apartamentos o casas en la ciudad, donde las condiciones suelen ser estables y protegidas.

A diferencia de especies que crecen de forma vertical y compacta, el filodendro expande sus hojas lateralmente, por lo que es recomendable situarlo en un lugar despejado, como una esquina amplia o un pasillo sin obstáculos, permitiéndole desplegar su follaje sin restricciones.

Una sala de estar moderna y luminosa con un gran filodendro arbóreo en maceta de terracota, un sofá beige, mesa de centro de madera y una alfombra geométrica.
Esta especie sobresale por su capacidad de adaptarse a espacios urbanos y por generar nuevas hojas con frecuencia en condiciones adecuadas - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

Elección del lugar y consejos para el trasplante

La ubicación juega un papel clave en el desarrollo de esta planta. Elegir un sitio luminoso, con espacio suficiente y libre de corrientes de aire frío, garantiza que el Philodendron selloum conserve su color y vitalidad durante todo el año.

El trasplante debe programarse cada uno o dos años, dependiendo de la velocidad con la que las raíces ocupen la maceta. Utilizar un sustrato liviano, con buen drenaje, es esencial para mantener la salud de la planta y favorecer su crecimiento sostenido.

Ventajas que explican su popularidad

Uno de los principales aportes del filodendro arbóreo en la decoración de interiores es su capacidad para purificar el aire. Esta planta ayuda a filtrar compuestos volátiles presentes en ambientes cerrados, mejorando la calidad del aire y favoreciendo el bienestar de quienes habitan el espacio. Su follaje abundante contribuye a crear una atmósfera más fresca y a reducir la sensación de encierro en habitaciones con poca ventilación natural.

Plano cercano de un filodendro arbóreo grande en una maceta de terracota sobre un balcón con barandilla de madera y hierro forjado.
Ubicar el filodendro cerca de una ventana con luz filtrada y proporcionarle un sustrato liviano favorece su desarrollo saludable - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

El uso del filodendro arbóreo en el hogar favorece la creación de entornos con una apariencia más natural y relajante. La densidad y el color verde intenso de sus hojas transmiten una sensación de vitalidad, mientras que su porte estructural permite delimitar ambientes sin necesidad de elementos arquitectónicos adicionales. Esta característica lo convierte en una alternativa práctica para quienes desean introducir un toque de naturaleza sin realizar grandes cambios en la distribución del mobiliario.

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