Colombia

‘La casa de los famosos Colombia’ ya tendría fecha para la gran final: quedó definido el top 7

El programa de convivencia enfrenta semanas cruciales, con un cierre previsto para inicios de junio y bajo la expectativa de posibles sorpresas por parte de la producción

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La reciente salida de Yuli Ruiz y la llegada de la actriz Aura Cristina Geithner a la competencia impulsaron el promedio de rating que llevaba el 'reality' - crédito cortesía Canal RCN
Fecha de la final de 'La casa de los famosos Colombia 3' - crédito cortesía Canal RCN

La casa de los famosos Colombia 2026 se encuentra en la recta final de su tercera temporada, manteniéndose como uno de los programas más comentados y polémicos de la televisión nacional.

Con solo siete participantes en competencia, el reality ha capturado la atención del público no solo por las dinámicas propias del encierro, sino por las múltiples tensiones, alianzas y rupturas que se han presentado entre los concursantes.

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Esta edición se ha caracterizado por los conflictos y las relaciones que han surgido entre los habitantes de la casa. Las discusiones, estrategias y episodios de infidelidad han sido tema de conversación en redes sociales y medios especializados, consolidando al formato como uno de los más seguidos del prime time colombiano.

La presentadora agradeció el gesto de Karola, pero le recordó que tiene pareja - crédito cortesía Canal RCN
El calendario proyecta que la final podría celebrarse el 1 o 2 de junio, aunque aún no hay confirmación oficial por parte del canal. - crédito cortesía Canal RCN

Recientemente, se definió el top siete de los participantes que avanzaron a una especie de “semifinal”, cada uno luchando por llegar a la esperada gran final. La última placa de eliminación dejó en riesgo a Juanda Caribe, Alejandro Estrada, Campanita y Beba, quienes deben sumar votos y apoyo del público para no quedar fuera de la competencia y asegurar un lugar en el top seis. Este proceso de eliminación semanal marca el ritmo de la competencia, ya que se prevé que cada semana salga un concursante hasta llegar a los cuatro finalistas.

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El calendario tentativo sugiere que la siguiente eliminación se realizará el domingo 10 de mayo, dejando a seis participantes. Posteriormente, las salidas previstas para el 17 y el 25 de mayo reducirán el grupo a los cuatro concursantes que disputarán la gran final. Según esta proyección, la final de La casa de los famosos Colombia podría celebrarse el domingo 1 de junio o el lunes 2 de junio, justo una semana después de conocer a los finalistas y de que inicien sus respectivas campañas para recibir el mayor número de votos del público.

No obstante, el desenlace podría verse alterado en caso de que la producción decida incorporar nuevos participantes o realizar algún giro inesperado en la dinámica del programa, aunque por el momento no existen anuncios oficiales sobre cambios en el formato.

La casa de los famosos Colombia
La incertidumbre sobre posibles cambios en la dinámica mantiene la expectativa tanto de los participantes como de la audiencia - crédito cortesía Canal RCN

Teniendo en cuenta las temporadas anteriores, todo apunta a que sería el lunes 2 de junio, para que esta pueda desarrollarse en un horairo prime y no un domingo cuando el le rating suele ser un poco más bajo de normal. Sin embargo, hasta ahora el canal no ha oficializado la fecha de la gran final, por lo que todo está basado en especulaciones de redes sociales.

De esta forma, tanto los seguidores del programa como los propios concursantes se preparan para las últimas semanas de competencia, en las que cada decisión y cada voto serán determinantes para definir al ganador de una de las temporadas más intensas y mediáticas de La Casa de los Famosos Colombia.

Kimberly Reyes llega como invitada VIP a ‘La casa de los famosos Colombia’

La llegada de Kimberly Reyes a La casa de los famosos Colombia marca un nuevo giro en la recta final del reality, añadiendo tensión y expectativas tanto entre los concursantes como en la audiencia. La actriz, reconocida por sus papeles en producciones como “Diomedes Díaz” y “Entre Panas”, se incorporará a la dinámica del programa como invitada VIP, una modalidad que ha ganado protagonismo en las últimas semanas del concurso.

El formato de invitados VIP consiste en que la celebridad ingresa a la casa y, durante un día, interactúa con los participantes, quienes deben atenderla y cumplir con diferentes roles diseñados para evaluar su desempeño y comportamiento.

La recta final de La casa de los famosos Colombia recibe a Kimberly Reyes como huésped especial - crédito @lacasadelosfamososcolombia1 / Instagram
La recta final de La casa de los famosos Colombia recibe a Kimberly Reyes como huésped especial - crédito @lacasadelosfamososcolombia1 / Instagram

Kimberly Reyes, en su calidad de huésped especial, tendrá la responsabilidad de observar de cerca a los concursantes y, al finalizar su visita, asignar beneficios o sanciones que pueden modificar la estrategia y el rumbo del juego. Este tipo de dinámicas individuales pone a prueba la capacidad de adaptación de los habitantes y puede tener repercusiones directas sobre su permanencia o sus ventajas en la competencia.

La inclusión de Kimberly Reyes se anunció durante la gala del 5 de mayo por la presentadora Carla Giraldo, y responde a la intención del reality de mantener la frescura y la sorpresa en las etapas críticas del programa. Antes de su llegada, otros personajes como Violeta Bergonzi y Rogelio Pataquiva (interpretado por el comediante Hassam) también participaron bajo este esquema, generando conversación y cambios en la convivencia.

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