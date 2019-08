"Yo no elegí Quilmes para vivir. Fue mi destino. Vivíamos en La Pampa y mi padre era allí Director de la Escuela Normal. Un día recibió la noticia que lo trasladaban a Quilmes ¡Y aquí aterrizamos allá por el año 1932! Aquí comencé mis estudios primarios en la Escuela Normal, desde primer grado inferior, con la señorita Sara Vilá. Aquí me recibí de maestra. Aquí, en Quilmes, pasé los mejores años de mi adolescencia. Aquí conocí a Carlos. Aquí eché a volar los sueños más lindos de mi adolescencia. Aquí disfruté del tiempo en que éramos todos y no había ausencias cuando nos reuníamos alrededor de la mesa", recordó en una entrevista realizada por sus ex alumnos sobre sus comienzos.