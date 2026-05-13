Pantallas inmersivas vs. no inmersivas: cómo elegir la mejor tecnología educativa para tus hijos (Imagen Ilustrativa Infobae)

En la última década, la presencia de dispositivos digitales en la vida cotidiana de niños y adolescentes ha transformado profundamente la manera en que aprenden, se entretienen y se relacionan.

Sin embargo, no todas las pantallas son iguales ni producen los mismos efectos. Diferenciar entre pantallas inmersivas y pantallas no inmersivas es fundamental para comprender sus impactos y para tomar decisiones responsables tanto en las escuelas como en los hogares.

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Las pantallas inmersivas son aquellas que capturan por completo la atención del usuario mediante estímulos intensos, alta velocidad visual o interacción total.

Buscan generar absorción cognitiva o sensorial. Videojuegos de alta intensidad, dispositivos de realidad virtual y plataformas con scroll infininty y algoritmos hiperpersonalizados como TikTok, Instagram YouTube Shorts, son algunos de los ejemplos de este tipo de pantallas.

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Por su diseño, estas pantallas activan circuitos dopaminérgicos que pueden generar hábitos compulsivos o afectar la capacidad de autocontrol, como han documentado estudios de Anna Lembke (2021, Dopamine Nation).

Estudiantes de primaria en Estados Unidos utilizan tabletas y teléfonos celulares como parte de su aprendizaje diario en el aula, reflejando la integración de la tecnología en la educación moderna. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por otro lado, las pantallas no inmersivas son aquellas que permiten un uso más controlado y consciente; no dependen de la velocidad ni de estímulos constantes. Lectura en tablet, plataformas educativas estructuradas, herramientas de investigación, escritura o consulta, videollamadas o conferencias sin elementos de gamificación son nuevamente algunos ejemplos de acercamiento no inmersivo. Estas tecnologías suelen permitir pausas, reflexión y uso académico más regulado.

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Ranngo de edad y qué tipo de pantallas se recomienda darle a los menores

La Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Academia Americana de Pediatría (AAP) coinciden en que:

0 a 2 años: evitar pantallas por completo, salvo videollamadas familiares.

2 a 5 años: máximo 1 hora diaria, siempre con acompañamiento adulto.

6 a 12 años: uso regulado, con enfoque educativo y límites claros; evitar videojuegos de ritmo acelerado.

12 años en adelante: acompañamiento activo, enseñanza de autocontrol digital y supervisión de redes sociales.

La UNESCO también advierte que la exposición temprana a pantallas disminuye la capacidad de atención profunda y afecta la adquisición de lenguaje.

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La evidencia neurocientífica muestra que el uso excesivo de pantallas inmersivas puede asociarse con problemas de atención. Investigaciones de Dimitri Christakis indican que la sobreestimulación visual puede alterar el desarrollo de la corteza prefrontal, responsable del control de impulsos y la atención sostenida.

Jean Twenge relaciona el aumento del uso de redes sociales con mayores niveles de ansiedad, depresión y sensación de insuficiencia en adolescentes.

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La luz azul y la hiperactivación mental retrasan la liberación de melatonina y reducen la calidad del descanso.

Los algoritmos de plataformas inmersivas están diseñados para activar los sistemas de recompensa del cerebro, lo que genera ciclos de consumo compulsivo similares a otros hábitos adictivos.

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Durante una cena, los padres están ocupados en sus teléfonos celulares mientras sus dos hijos, una niña y un niño, están absortos en sus respectivas tablets, iluminando sus rostros. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Y en las escuelas? Tecnología como medio, no como fin

Las instituciones educativas se encuentran ante el reto de integrar tecnología sin sacrificar la profundidad del aprendizaje. Investigadores como John Hattie (2018) señalan que la tecnología, por sí sola, no mejora el rendimiento académico; su impacto depende del propósito pedagógico y de la guía docente.

El aprendizaje significativo ocurre cuando la tecnología no reemplaza, sino que potencia procesos como, la metacognición, la colaboración entre estudiantes, el pensamiento crítico y la investigación y la personalización del aprendizaje según ritmos y estilos.

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El riesgo está en convertir el aula en un espacio dominado por pantallas inmersivas que sustituyan la interacción humana o la reflexión profunda. Como afirma Neil Selwyn (2022), “la pregunta no es qué tecnología usamos, sino para qué la usamos”.

Entre la prohibición total y el entusiasmo desmedido existe un camino sensato: el uso equilibrado e intencional de la tecnología. Esto implica retrasar el acceso a pantallas inmersivas, enseñar a los niños a controlar su propio uso digital, utilizar tecnología educativa cuando verdaderamente aporte al aprendizaje, promover hábitos saludables como: lectura profunda, juego físico, interacción social y descanso adecuado; y crear acuerdos familiares y escolares claros sobre tiempos y tipos de uso.

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Como recuerda Sherry Turkle (2015), “la tecnología está diseñada para conectarnos, pero solo una educación consciente puede enseñarnos a conectar mejor con nosotros mismos y con los demás”.

La pregunta no es si debemos usar tecnología en la educación, sino cómo y cuándo hacerlo. Diferenciar pantallas inmersivas de no inmersivas, comprender sus implicaciones y acompañar a niños y adolescentes en el desarrollo de una relación saludable con lo digital son pasos indispensables para educar ciudadanos plenos en la era digital. El equilibrio —no la prohibición ni la dependencia— es el camino más seguro y pedagógicamente valioso.

Texto por:

Álvaro Sánchez, Director General Cedros International School.