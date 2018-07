Pite resalta en varios ensayos sobre Doña Petrona distintos aspectos de su legado. En La mesa está servida. Doña Petrona C. de Gandulfo y la domesticidad en la Argentina del siglo XX, libro publicado por Edhasa, destaca las relaciones que se establecían con el personal hogareño en la construcción del imaginario de las clases medias argentinas. En su ensayo "Raza y etnicidad en la cocina argentina: una historia de la cocina criolla y de Doña Petrona", marca cómo la cocinera más famosa del país fue adosando a la cocina europea los platos criollos que la habían marcado en su Santiago del Estero natal. Si bien se había hecho famosa ya en la radio y luego en la televisión -en particular en el programa Buenas tardes, mucho gusto, cuyo rating marcaba una audiencia de 600 mil teleespectadores los días en que la cocinera emprendía sus recetas junto a la inseparable Juanita- por latiguillos como un "¿no?" al final de cada frase, que denotaba su origen del interior, o su calificación de "puema" a los platos que le parecían excelsos; en cierto momento había dejado de usarlos, justamente para no denotar ese provincianismo que provocaba que los sectores elevados la parodiaran, en consonancia con el ascenso de los sectores del interior que conformaban las nuevas clases obreras en la metrópoli.