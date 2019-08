A medida que pasaron los años su vitalidad y energía se hicieron envidiables. Aseguraba que la clave estaba en desayunar todos los días "magnesio granulado" algo que aprendió durante la filmación de La Patagonia rebelde cuando vio a los extras tomarlo. Su vigor hizo que lo convocaran en el año 2010 para filmar el comercial de un antireumático. Entonces el hombre que tenía casi 50 años de trayectoria y 90 de vida experimentó un estallido de popularidad: miles de visitas en Youtube y repercusiones en Twitter. "Me llamaron de la empresa Reumosán y me preguntaron si andaba en bici. Les dije que sí, y cuando fuimos a filmar les propuse correr y treparme. Ellos me dijeron que eso lo podían hacer digitalmente, pero yo insistí e hice todo, no lo podían creer. Cuando salió el comercial, en la calle, las minas me llamaban así y me pedían fotos pero me decían 'Reumosán'. Terminé en la tapa de la revista Gente con los personajes del año".