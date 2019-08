— Machito Ponce no se terminó, lo que no volví a hacer es grabar un disco nuevo, pero Machito Ponce con ese nombre, empezó a fines del '94, o sea unos cuántos años ya. Estuvo muy activo y en el circuito de shows y grabaciones hasta el '98 y después hubo un black out de diez años en donde no hice nada. En el 2008 después de varios llamados insistentes de Nico Cors, el productor de la Bizarren Miusik Parti, estuve en una de esas fiestas y el recibimiento de la gente fue tan bueno que dije 'eh, no esta mal'.