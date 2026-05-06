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Así llegó Carlos Acevedo a la concentración de la Selección Mexicana tras polémica con jugadores

El arquero santista se sumó al equipo nacional con la mira puesta en la Copa del Mundo en medio de la polémica por el préstamo de jugadores al Tri

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Acevedo prefirió no hablar de la polémica sobre los jugadores de Chivas y Toluca. REUTERS/Eloisa Sanchez
Acevedo prefirió no hablar de la polémica sobre los jugadores de Chivas y Toluca. REUTERS/Eloisa Sanchez

Carlos Acevedo arribó al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México este miércoles 6 de mayo para reportar con la Selección Mexicana en el Centro de Alto Rendimiento, en vísperas del Mundial 2026.

El guardameta de Santos Laguna se mostró visiblemente entusiasmado, declarando estar “muy contento y muy feliz, ilusionado de hacer las cosas bien y con la bendición de mi mamá y de mi papá y muy feliz de estar aquí”.

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Durante su llegada, Acevedo atendió a aficionados con fotos y autógrafos, antes de dirigirse a la concentración del equipo nacional.

Subrayó que el principal objetivo es disfrutar su estancia con el ‘Tri’, y evitó pronunciarse sobre la controversia relacionada con los jugadores de Toluca y su participación en la CONCACAF Champions Cup, enfatizando su enfoque en el trabajo con el equipo nacional.

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En su llegada al aeropuerto, el portero decidió no meterse en polémicas. Crédito: Redes sociales
En su llegada al aeropuerto, el portero decidió no meterse en polémicas. Crédito: Redes sociales

Contexto tras la polémica en la concentración

El arribo de Carlos Acevedo se dio en medio de la polémica por la liberación de jugadores de Chivas y Toluca, situación que generó incertidumbre sobre la integración de algunos seleccionados.

Acevedo, sin entrar en polémica, reiteró su disposición total al trabajo bajo el mando de Javier Aguirre y manifestó su satisfacción por formar parte del plantel que buscará la mejor actuación histórica para México.

En declaraciones a medios, Acevedo expresó: “Estoy muy ilusionado y feliz de hacer las cosas bien... Lo más importante es disfrutar, divertirnos y hacer el mejor papel en la historia de los Mundiales. Estamos enfocados en lo que viene”.

El arquero también resaltó la importancia de la convivencia y el ambiente entre los convocados, destacando la competencia sana entre los porteros seleccionados, en la que figuran Raúl “Tala” Rangel y Guillermo Ochoa.

Toluca recibió permiso especial para usar a Gallardo y Alexis Vega en la semifinal de vuelta de la Concacachampions, sin embargo, el "Vasco" se echó para atrás.
Toluca recibió permiso especial para usar a Gallardo y Alexis Vega en la semifinal de vuelta de la Concacachampions, sin embargo, el "Vasco" se echó para atrás.

Durante su atención a la prensa, Acevedo fue cuestionado sobre la controversia que involucró a los equipos de Toluca y Chivas con la Selección Mexicana, pero el jugador optó por centrarse en la preparación y el compromiso colectivo.

La lista definitiva de Javier Aguirre incluyó a Acevedo como uno de los tres porteros para el Mundial, junto a Rangel, quien se perfila como titular, y Ochoa, que disputará su sexta Copa del Mundo.

Acevedo reiteró que el grupo está concentrado en los entrenamientos, evitando distracciones externas y buscando consolidar una participación histórica en el torneo.

¿Quién dio el permiso a Toluca para prestar jugadores?

La versión de que la presidencia de la Liga MX, liderada por Mikel Arriola, habría dado el visto bueno para que Vega y Gallardo se integraran a Toluca fue destacada por varios periodistas, incluidos Rubén Rodríguez y David Faitelson.

Mientras tanto, la llegada de Carlos Acevedo a la concentración de la Selección Mexicana refleja el enfoque de la otra cara de la moneda tras la polémica.

El portero asumió una postura de profesionalismo y entusiasmo, enfocado en aportar al objetivo de lograr el mejor desempeño de México en una Copa del Mundo.

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