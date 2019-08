Aunque nunca le faltó nada, a Gene tampoco le sobró, y como parte de su educación accedió a estudiar Magisterio, de modo que se convirtió en maestro. Conocer el esfuerzo de su madre y entender la economía de un hogar monoparental lo ha ido formando como un administrador financiero admirable. Emprendedor nato, Simmons llegó a escribir el libro "Me, Inc." (Build an Army of One, Unleash Your Inner Rock God, Win in Life and Business), un texto con base en "El Arte de la Guerra" de Sun Tzu, donde comparte sus experiencias y aconseja a otros a construir su propio negocio. El título lo dice todo: él es su propia empresa.