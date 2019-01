En su libro autobiográfico, Face The Music: A Life Exposed, el artista conocido como Paul Stanley cuenta: "No tenía nada más que un muñón en el lado derecho de mi cabeza y mi canal auditivo también estaba cerrado, así que estaba sordo. Eso me dejó sin poder determinar la dirección del sonido, y más importante, me hizo increíblemente difícil entender a las personas cuando había algún tipo de conversación. Estos problemas me llevarían instintivamente a evitar situaciones sociales". Y a dejarse el pelo más largo de lo que se usaba en esa época. Para el look que lo haría famoso con Kiss, la banda que fundó junto a Gene Simmons, todavía había que esperar unos años. Starchild (El chico estrella, por su maquillaje) aún no había nacido.