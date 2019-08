Por estos días podría haberse rodado la segunda parte de esa recordada publicidad, aunque cambiándole en gran parte el argumento. Un muchacho anónimo -uno más de la furiosa Buenos Aires, un hombre común– tiene una cita en un bar. La timidez, algún que otro tropiezo inicial, los nervios: el encuentro no sucede como él lo desea. La joven a quien pretende seducir no parece demasiado interesada. Sentada enfrente suyo, en realidad se encuentra cada vez más lejos de su alcance. A esa altura, una quimera. O parafraseando el último filme de Darín –La odisea de los giles–, una odisea en la que cualquiera -cuando no resulta- se siente un verdadero gil…