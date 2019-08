Género: Comedia

Dirección: Néstor Sánchez Sotelo

Calificación: apta para mayores de 13 años

Duración: 89 minutos

Sinopsis: Hace mucho tiempo que Dina no ve a sus tres hijos, quienes se mudaron al exterior para escapar de su excesivo control. La madre le tiene fobia a volar y lamentablemente, no puede ir a visitarlos. Ante la desesperación porque no puede ver a sus hijos, ella junto a sus amigos finge su muerte y organizan un funeral falso para que los tres vengan a verla. Esta descabellada idea concluye en una locura de comedia