Sin tecnología y sin tiempo para fortalecer los vínculos, era muy difícil hacer amigos. Es por eso que los mejores amigos de Flavio y sus compañeros de juegos eran sus hermanas y sus primos. "Una vez que te ibas de un lugar, no había más contacto con nada", dijo y recordó que cada vez que desembarcaban en un nuevo sitio, para los más chicos la incertidumbre estaba puesta en saber si podrían o no ver televisión: "Llegábamos a un pueblo y veíamos que había una antena grande y ya decíamos 'uh no vamos a poder ver tele'. Poníamos un tuvo arriba de la tele y lo movíamos a ver cómo se veía".