El actor había brindado hace un tiempo una entrevista a Teleshow en la que había expresado su desencanto con el gobierno de Mauricio Macri. "El Gobierno me desilusionó muchísimo porque creo que tuvieron una gran oportunidad. Lo que tendría que haber dicho Macri es decir: 'Señores argentinos, en este momento estamos como el culo. No sé cómo lo vamos a arreglar, no sé cuánto tiempo va a llevar, vamos a tener sangre, sudor y lágrimas'. Entonces el pueblo se prepara para una situación que ha venido de lo que sea. No, 'en seis meses…'. Mentira: pasan seis, pasan 12… Y la realidad es que estamos desesperados", dijo.