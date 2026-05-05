Cómo ver gratis los conciertos de BTS en el Estadio GNP México 2026: esta es la zona visible del escenario (Foto: Infobae México/ Jesús Aviles)

Los conciertos de BTS en el Estadio GNP Seguros de Ciudad de México los días 7, 9 y 10 de mayo ya tienen definido el montaje del escenario 360.

El entusiasmo es notorio: los boletos para las tres fechas están agotados y la instalación del escenario genera expectativas entre el ARMY mexicano por la posibilidad de ver el espectáculo sin costo desde puntos estratégicos fuera del recinto.

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Las imágenes compartidas en redes sociales muestran la zona visible desde las gradas de la puerta 6, conocida entre el público como la “zona de papás”

La zona visible: avenida Río Churubusco y gradas de la puerta 6

Fans de BTS han documentado en redes sociales que la mejor vista gratuita hacia el escenario se encuentra sobre a la Puerta 1 del Palacio de los Deportes ubicada sobre avenida Río Churubusco, frente al Estadio GNP.

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Otra opción, aunque más limitada, es en la zona de gradas de la Puerta 6 del Estadio GNP,en la cual puedes acceder de forma gratuita y sin necesidad de contar con boleto, ya que es conocida de forma pular como la “zona de papás”.

La zona visible: avenida Río Churubusco y gradas de la puerta 6 (Foto: Infobae México)

Desde ahí es posible observar parte del escenario, ya que la disposición de la estructura y las grúas empleadas en el montaje dejan abierta esa perspectiva. Desde la noche del montaje, las imágenes muestran la base del escenario casi terminada y las butacas de la sección morada listas para recibir a quienes sí lograron adquirir entrada.

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Esta área suele habilitarse en conciertos de alta demanda como punto de encuentro para familiares y personas que buscan una alternativa para seguir el evento. Para los conciertos de BTS, los seguidores reportan que la visibilidad podría variar dependiendo de la altura y la cantidad de público, pero existe consenso en que la “zona de papás” ofrece una oportunidad para presenciar el espectáculo sin necesidad de boleto.

El montaje del escenario y la logística para tres fechas

La gira ARIRANG de BTS contempla 85 presentaciones en 34 ciudades y su regreso a México ha provocado organización entre las comunidades de fans. En menos de 24 horas después de su concierto en El Paso, Texas, la banda ya tiene instalado el escenario en el Estadio GNP, lo que ha desatado especulaciones sobre el uso de dos escenarios para agilizar la logística.

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El escenario 360 montado en México permite que buena parte del público tenga visibilidad desde distintos ángulos, incluidas zonas exteriores. Además, la instalación de la sección morada y los trabajos de grúas refuerzan la expectativa de una producción de alta escala. De acuerdo con las imágenes difundidas, la estructura central ya está lista y la zona visible para quienes buscan ver gratis el concierto se mantiene despejada.

El entusiasmo es notorio: los boletos para las tres fechas están agotados y la instalación del escenario genera expectativas entre el ARMY mexicano

Expectativa por las canciones sorpresa y dinámica con el ARMY

El ARMY mexicano espera con anticipación la selección de canciones sorpresa, una dinámica constante durante la gira ARIRANG. En otros países, BTS ha interpretado temas como “Mikrokosmos”, “I NEED U”, “DNA”, “Take Two”, “RUN”, “Spring Day”, “Save Me”, “Crystal Snow”, “Dope”, “For You”, “Permission to Dance”, “Magic Shop”, “Boy With Luv”, “Pied Piper”, “Life Goes On” y “Silver Spoon (Baepsae)”. Este formato genera expectativa entre el público, ya que la agrupación suele cambiar el setlist en cada ciudad y la selección de canciones representa un momento especial para los asistentes.

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La comunidad de fans ha preparado distintas actividades, conocidos como fan projects, para recibir a los integrantes de la banda. Desde pancartas hasta coreografías colectivas, el ambiente en torno a los conciertos de BTS en México se mantiene en tendencia en plataformas digitales, y la logística para quienes buscan una alternativa gratuita se comparte en tiempo real.

Fechas, ubicaciones y recomendaciones para ver gratis a BTS en México

Los conciertos de BTS en el Estadio GNP tendrán lugar el 7, 9 y 10 de mayo. Para quienes planean ver el espectáculo sin boleto, la recomendación principal es acudir a la “zona de papás” en las gradas de la puerta 6, sobre avenida Río Churubusco, frente a la puerta 1 del Palacio de los Deportes. En este punto, la visibilidad depende de factores como la altura de la barda, el número de personas reunidas y la disposición de la seguridad.

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Se recomienda llegar con anticipación, llevar hidratación y respetar los lineamientos de seguridad del lugar. La zona no ofrece asientos formales ni protección contra el clima, por lo que el ARMY que opte por esta alternativa debe considerar las condiciones del entorno. Hasta ahora, la comunidad reporta que la experiencia es colectiva y respeta el ambiente festivo de los conciertos.