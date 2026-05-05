Deportes

Francisco Comesaña superó la qualy y habrá 11 argentinos en el Masters de Roma

El marplatense venció al suizo Leandro Riedi en tres sets y se metió en el cuadro principal del ATP 1000 de la capital italiana

Guardar
Francisco Comesaña busca recuperar su mejor nivel (Fuente: EFE/ Juanjo Martín)
Francisco Comesaña busca recuperar su mejor nivel (Fuente: EFE/ Juanjo Martín)

Francisco Comesaña selló este martes su clasificación al cuadro principal del Masters 1000 de Roma al superar al suizo Leandro Riedi por 6-4, 2-6 y 6-4 en la ronda decisiva de la qualy.

El marplatense, de 25 años y actual 114° del ranking mundial, necesitó poco más de dos horas para imponerse en el Foro Itálico y dar nuevas señales de recuperación, luego de atravesar una serie de resultados adversos que lo hicieron salir del Top 100.

PUBLICIDAD

Con este triunfo, Comesaña se convirtió en el undécimo representante nacional en ingresar al main draw del torneo italiano, una cifra que ratifica el gran presente del tenis argentino y amplía la presencia albiceleste en uno de los certámenes más importantes de la gira previa a Roland Garros.

El Tiburón ya había dado el primer paso en la clasificación al vencer el lunes al británico Billy Harris (148°) por 6-3 y 6-4, y este martes confirmó su boleto con un triunfo sobre Riedi (128°), quien venía de eliminar al letón Vilius Gaubas (121°) en sets corridos.

PUBLICIDAD

Este martes, Comesaña supo reponerse a pasajes adversos durante el partido y, tras ceder el segundo set, exhibió fortaleza mental y juego para imponerse en el marcador. Así logró superar al suizo, verdugo de Francisco Cerúndolo en la edición 2025 del US Open.

El bonaerense disputará por segunda vez el cuadro principal en Roma. Resta definir su rival, que se definirá por sorteo. En su estreno en la capital italiana, el año pasado, Comesaña superó en la primera ronda al alemán Daniel Altmaier y luego cayó ante el ex Top 10 danés Holger Rune.

Comesaña se suma a una delegación argentina que ya tenía asegurada una fuerte representación en la capital italiana. Tomás Etcheverry (26°), Francisco Cerúndolo (27°) -ambos serán cabezas de serie-, Mariano Navone (44°), Román Burruchaga (56°), Camilo Ugo Carabelli (61°), Sebastián Báez (65°), Thiago Tirante (69°), Juan Manuel Cerúndolo (72°) y Marco Trungelliti (78°) son los otros jugadores albicelestes que participarán del certamen.

Francico Cerúndolo Tomás Etcheverry Argentina Open 2026
Francisco Cerúndolo y Tomás Etcheverry debutarán en la segunda ronda

Solana Sierra (72° del ranking mundial), que llega en un buen momento tras alcanzar los octavos de final en el Madrid Open, será la única argentina en el cuadro principal del WTA 1000.

El Masters 1000 de Roma se jugará en el histórico Foro Itálico entre el 6 y el 17 de mayo. El certamen forma parte de la gira sobre polvo de ladrillo que desemboca en Roland Garros, segundo Grand Slam de la temporada.

Masters 1000 de Roma - 1° ronda: los rivales de los argentinos

  • Francisco Cerúndolo (debuta en 2° ronda vs. el ganador del cruce entre Román Burruchaga y Mattia Bellucci)
  • Tomás Etcheverry (debuta en 2° ronda vs. Alejandro Tabilo o un jugador de la qualy)
  • Mariano Navone vs. Denis Shapovalov (CAN)
  • Román Burruchaga vs. Mattia Bellucci (ITA)
  • Camilo Ugo Carabelli vs. Alexander Shevchenko (KAZ)
  • Sebastián Báez vs. Jenson Brooksby (USA)
  • Thiago Tirante vs. Gianluca Cadenasso (ITA)
  • Juan Manuel Cerúndolo vs. rival a definir
  • Marco Trungelliti vs. Zachary Svajda (USA)
  • Francisco Comesaña vs. rival a definir
  • Solana Sierra vs. rival a definir

Temas Relacionados

Tenis ArgentinoFrancisco ComesañaRomaMasters 1000deportes-argentina

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Con Julián Álvarez como titular, Atlético de Madrid enfrenta al Arsenal en busca de clasificar a la final de la Champions League

Después del empate 1-1 en la ida que se jugó en España, ambos equipos se enfrentan en Londres por el pase a la definición. Transmite Fox Sports, ESPN y Disney+

Con Julián Álvarez como titular, Atlético de Madrid enfrenta al Arsenal en busca de clasificar a la final de la Champions League

Murió Piculín Ortíz, leyenda del básquet que jugó en la NBA y fue miembro del Salón de la Fama

El puertorriqueño falleció a los 62 años luego de luchar contra una grave enfermedad

Murió Piculín Ortíz, leyenda del básquet que jugó en la NBA y fue miembro del Salón de la Fama

La original idea de los directivos del Sheffield Wednesday para anunciar la anulación de su sanción de 15 puntos

La puesta en escena generó un estallido de júbilo y una renovada ilusión entre los más de 30.000 hinchas presentes en Hillsborough Stadium durante la previa del encuentro ante West Bromwich Albion

La original idea de los directivos del Sheffield Wednesday para anunciar la anulación de su sanción de 15 puntos

Conmoción por la muerte del polista Esteban D’Andrea Patrón Costas a los 34 años tras descompensarse en un partido

Al hijo del senador pronvincial Esteban D’Andrea le efectuaron maniobras de reanimación durante 50 minutos. Era una figura del deporte en Salta

Conmoción por la muerte del polista Esteban D’Andrea Patrón Costas a los 34 años tras descompensarse en un partido

La premonitoria frase de Franco Colapinto cuando corría en karting: “El sueño es llegar a la Fórmula 1”

Después de su mejor actuación en la Máxima tras terminar en el 7° puesto del Gran Premio de Miami, se hizo viral una entrevista cuando el piloto era un niño

La premonitoria frase de Franco Colapinto cuando corría en karting: “El sueño es llegar a la Fórmula 1”

DEPORTES

Con Julián Álvarez como titular, Atlético de Madrid enfrenta al Arsenal en busca de clasificar a la final de la Champions League

Con Julián Álvarez como titular, Atlético de Madrid enfrenta al Arsenal en busca de clasificar a la final de la Champions League

Murió Piculín Ortíz, leyenda del básquet que jugó en la NBA y fue miembro del Salón de la Fama

La original idea de los directivos del Sheffield Wednesday para anunciar la anulación de su sanción de 15 puntos

Conmoción por la muerte del polista Esteban D’Andrea Patrón Costas a los 34 años tras descompensarse en un partido

La premonitoria frase de Franco Colapinto cuando corría en karting: “El sueño es llegar a la Fórmula 1”

TELESHOW

Muni Seligmann celebró la vida de Vicente en su primer cumpleaños: “¡Hermoso y desafiante!"

Muni Seligmann celebró la vida de Vicente en su primer cumpleaños: “¡Hermoso y desafiante!"

“Marginal, fondo de olla y cringe”: Yanina Latorre arremetió con dureza contra Furia

La foto de Priscila Crivocapich con el Rifle Varela en su cumpleaños número 43 en medio de rumores de romance

Liniers, de la conquista del The New Yorker a ilustrar al Dibu Martínez en su documental: “Es un héroe de comic”

La nueva travesía extrema de Facundo Arana en el Monte Everest: la inesperada compañía de un perro en la aventura

INFOBAE AMÉRICA

El Salvador acoge diálogo regional para fortalecer estrategias contra minas antipersonales

El Salvador acoge diálogo regional para fortalecer estrategias contra minas antipersonales

La Cancillería de Costa Rica recibe petición de nicaragüenses para revocar invitación al gobierno de Ortega

Deportan a hondureña que intentó asfixiar a su bebé recién nacido con una almohada en Nueva York

La calificadora Moody’s ratifica la nota Ba1 de Guatemala y mantiene la perspectiva estable

La prensa y la sociedad civil