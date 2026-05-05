Rearme militar en Europa: entre recortes sociales y endeudamiento récord

El analista internacional Andrei Serbin Pont, en su columna para Infobae al Mediodía, describió el giro de Europa ante el nuevo escenario global: la presión militar y política empuja a los gobiernos a redefinir prioridades históricas, enfrentando el dilema de financiar la defensa con recortes en salud, educación y jubilaciones, o asumiendo niveles de deuda inéditos.

Alemania, el caso testigo de los recortes sociales

Serbin Pont puso el foco en Alemania como símbolo del giro continental: “Alemania anunció un recorte de 38.300 millones de euros en diferentes programas sociales para poder sostener el gasto militar”.

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Alemania reduce 38.300 millones de euros en programas sociales para sostener el aumento del gasto militar en respuesta a la amenaza rusa (AP Foto/Markus Schreiber)

El salto en la inversión bélica es inédito: “El gasto militar europeo, calculado para 2025, asciende a 864.000 millones de dólares y el objetivo es llegar a destinar el 5% del producto interno bruto en defensa, cuando hasta hace muy poco era solo el 2%”.

Duffard resumió: “Pasan de destinar el 2% a destinar el 5% del PBI exclusivamente en defensa”. Serbin Pont explicó: “Es para prepararse ante lo que ven como una amenaza inminente, que es Rusia. Ese presupuesto va tanto a compras de equipamiento como a ampliar el personal de las fuerzas armadas y la infraestructura militar”.

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Polonia decide incrementar su endeudamiento público al 7,3% del PBI para ampliar el gasto en defensa sin afectar tanto el área social

Polonia y los países bálticos: ajuste fiscal y percepción de amenaza

La fractura europea se ve en las distintas estrategias de financiamiento. “Polonia ya destina el 4,7% de su PBI a defensa y, para no recortar tanto en lo social, optó por asumir un déficit récord del 7,3% del PBI, lo que implica más deuda y mayor tasa de endeudamiento”, detalló Serbin Pont.

En el caso de Estonia, aclaró: “Recortaron en gasto social y además subieron impuestos como el IVA y el impuesto a sociedades, solo para poder incrementar el presupuesto militar”.

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Estonia, Letonia y Lituania aplican recortes sociales y subidas de impuestos para incrementar el presupuesto militar ante el temor a un ataque ruso (Ministerio de Defensa Estonia)

Letonia y Lituania siguen el mismo camino: “Son países donde los líderes militares declaran abiertamente que, si hay un ataque ruso, su papel es darle a la OTAN solo 20 minutos de tiempo para reaccionar. Esa percepción de estar en primera línea los lleva a aceptar recortes duros”.

En Países Bajos, el costo del rearme se traslada a la educación y la cooperación internacional: “Hay un recorte estructural del 5%, más de mil millones de euros anuales menos en educación superior e investigación, y también en cooperación para el desarrollo. Todo ese dinero va directamente a defensa y a los programas de apoyo a Ucrania”.

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Estonia, Letonia y Lituania aplican recortes sociales y subidas de impuestos para incrementar el presupuesto militar ante el temor a un ataque ruso (Europa Press)

El dilema político y social: bienestar o defensa

Serbin Pont subrayó: “No es que de repente Europa generó más riqueza y puede repartir más. Para financiar el rearme, hay que ajustar en algún lado, y el ajuste cae sobre el bienestar”.

El caso de España muestra los límites internos: “Pedro Sánchez fue el único líder de los 32 de la OTAN que rechazó el objetivo del 5% del PBI en defensa, diciendo que era ‘irrazonable, contraproducente e incompatible con nuestro estado del bienestar’”.

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La tensión también es social. “Mientras más al oeste uno se va en Europa, más lejana se percibe la guerra. En países como Alemania o Países Bajos, la sociedad civil no vive el conflicto en sus fronteras y el rechazo al ajuste social es mucho mayor”, analizó.

Estonia, Letonia y Lituania aplican recortes sociales y subidas de impuestos para incrementar el presupuesto militar ante el temor a un ataque ruso (Mattia Torretta/IPA via ZUMA Pre / DPA)

La grieta no es estrictamente ideológica: “Hay dirigentes de derecha que no ven a Rusia como una amenaza latente y de izquierda que sí la perciben como tal. El verdadero eje es la distancia al conflicto y la urgencia de la amenaza”, concluyó Serbin Pont.

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Duffard remató la discusión: “En definitiva, la readecuación de fondos es priorizar defensa por encima del estado de bienestar, al revés de lo que Europa hizo durante décadas”.

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