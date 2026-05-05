Congreso entra en fase decisiva para elegir autoridades electorales tras cierre de audiencias

Los logos del Consejo Nacional Electoral (CNE) y el Tribunal de Justicia Electoral (TJE) de Honduras se presentan conjuntamente, simbolizando la estructura institucional para garantizar procesos democráticos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Congreso Nacional de Honduras avanza hacia una de sus decisiones más relevantes en materia institucional con la inminente elección de nuevas autoridades electorales. Superadas las etapas técnicas, que incluyeron evaluaciones psicométricas, toxicológicas y entrevistas, la comisión legislativa responsable del proceso se apresta a consolidar la nómina definitiva de candidatos, que será sometida al pleno.

Esta fase representa un punto de inflexión: los diputados deberán valorar integralmente los perfiles de los aspirantes, considerando tanto sus credenciales profesionales como su desempeño en audiencias públicas y los informes técnicos obtenidos a lo largo del proceso.

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Cuando la nómina sea remitida, la Junta Directiva del Congreso Nacional de Honduras deberá trasladarla al pleno, instancia donde se realizará la votación definitiva. Para esta decisión, es necesario construir consensos políticos entre las distintas bancadas, pues la elección requiere mayorías calificadas.

Elecciones políticas claves

En este proceso se seleccionarán los nuevos integrantes de dos instituciones clave: el Consejo Nacional Electoral (CNE), encargado de la organización y administración de los procesos electorales, y el Tribunal de Justicia Electoral (TJE), responsable de impartir justicia electoral y resolver controversias surgidas de los comicios.

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Criterios como experiencia en derecho electoral, gestión pública y dominio de la normativa constitucional forman parte de la evaluación de candidatos.

La elección prevé tres consejeros propietarios para el CNE y tres magistrados propietarios para el TJE, además de sus respectivos suplentes, quienes asumirán funciones conforme a la normativa vigente. Una vez electos, los funcionarios serán juramentados por el Congreso y deberán iniciar labores orientadas a garantizar la transparencia, la legalidad y la confianza en los próximos procesos electorales.

El escenario adquiere un matiz adicional ante la posibilidad de cambios internos en el ente electoral. Según información difundida en el ámbito político, las consejeras del CNE Ana Paola Hall y Cossette López solicitarían licencia por un año, lo que abriría un nuevo capítulo en la conformación del organismo.

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La Comisión Evaluadora recibe nuevos perfiles para cargos en órganos electorales. (FOTO: X)

De concretarse estas licencias, se activarían los mecanismos legales para cubrir temporalmente esas vacantes. Inicialmente, correspondería a los consejeros suplentes asumir las funciones de manera interina, asegurando la continuidad operativa del Consejo Nacional Electoral. No obstante, dependiendo de la duración efectiva de las ausencias y de las disposiciones legales aplicables, el Congreso Nacional de Honduras podría intervenir para ratificar o redefinir dichas sustituciones.

Nuevas autoridades en proceso

La elección de los integrantes del Consejo Nacional Electoral y del Tribunal de Justicia Electoral no solo responde a un procedimiento legal, sino que se ha convertido en una prueba de la capacidad del Congreso Nacional de Honduras para construir acuerdos en medio de la polarización. Las fuerzas políticas llegan a esta etapa con intereses marcados, conscientes de que el control o influencia en estos órganos puede incidir directamente en la credibilidad y gobernabilidad de futuros procesos electorales.

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A esto se suma la eventual salida temporal de las consejeras Ana Paola Hall y Cossette López, un movimiento que, de concretarse, podría reconfigurar los equilibrios internos del ente electoral y abrir nuevos espacios de negociación política.

Este panorama obliga a que las decisiones que adopte el Congreso no solo estén orientadas a cumplir con los plazos, sino también a fortalecer la estabilidad institucional en un contexto donde cada designación es observada con lupa por distintos sectores. En consecuencia, el desenlace de este proceso no será menor: marcará el tono de la relación entre actores políticos y el nivel de confianza ciudadana en la ruta hacia los próximos comicios en Honduras.

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