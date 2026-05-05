Colombia

Denuncian a Sanidad Militar por presuntos obstáculos administrativos que restringen el acceso a consultas y tratamientos para miembros de las Fuerzas Militares

Historias de pacientes evidencian la persistencia de trabas económicas y administrativas en el sistema especial para uniformados y sus familias

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El subsistema de salud castrense enfrenta cuestionamientos, ya que uniformados en servicio, retirados y familiares reportan dificultades para acceder a terapias, consultas y procedimientos requeridos, pese a la existencia de órdenes y autorizaciones médicas - crédito Chepa Beltran / Europa PRess
El subsistema de salud castrense enfrenta cuestionamientos, ya que uniformados en servicio, retirados y familiares reportan dificultades para acceder a terapias, consultas y procedimientos requeridos, pese a la existencia de órdenes y autorizaciones médicas - crédito Chepa Beltran / Europa PRess

Las denuncias por presuntas deficiencias en la atención médica del subsistema de salud especial para miembros de las Fuerzas Militares en Colombia han crecido en los últimos meses.

Soldados en activo, exmilitares y familiares afirman que enfrentan obstáculos administrativos y económicos que dificultan el acceso efectivo a tratamientos, consultas especializadas y terapias, de acuerdo con testimonios recogidos por la emisora Caracol Radio.

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Neider José Cardona, exsoldado de Valledupar con más de veinte años de servicio en el Ejército, expuso la prolongada espera para recibir terapias fundamentales.

Sufro de fibromialgia y dolores crónicos. Estoy en tratamiento continuo con dos especialistas, que son reumatología y medicina de cuidados paliativos”, expresó.

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Cardona detalló que, aunque tiene órdenes médicas, los tratamientos han sido reiteradamente negados. “Sanidad no ha querido autorizar, reiteradamente siempre me las ha negado, hasta la fecha de hoy cada vez que me las envían”, aseguró.

Esta situación le impide mejorar su calidad de vida y evidencia las dificultades persistentes para quienes requieren atención especializada en el subsistema.

La denuncia publicada en redes sociales por el sargento retirado Alexander Chala Sáenz señala malos tratos y fallos administrativos en la unidad militar - crédito Ejército Nacional / Facebook
El incremento en el número de tutelas interpuestas por uniformados y sus familiares refleja la persistencia de barreras económicas y administrativas, que obligan a recurrir a procesos legales para obtener atención adecuada - crédito Ejército Nacional / Facebook

Los afectados señalan que, pese a contar con autorizaciones para exámenes, consultas y procedimientos, la falta de especialistas y la ausencia de contratos con proveedores impiden la atención real, lo que los ha llevado a recurrir a acciones judiciales y a hacer públicas sus denuncias para buscar soluciones efectivas para su salud y la de sus seres queridos.

El subsistema de Sanidad Militar, órgano responsable del sistema de salud castrense, está encargado de prestar servicios de salud integral a uniformados, familiares y beneficiarios en todo el territorio nacional. Esta entidad atiende a una población con diagnósticos de alto riesgo y patologías complejas, tal como indicó al medio.

Edwin Erazo Henao, exsoldado de Cartago (Valle), sufrió heridas en combate y vive con varias discapacidades. Explicó que, si bien la entidad emite autorizaciones, la gestión se queda incompleta: “Tengo varias discapacidades, varios diagnósticos [...] sí dan las autorizaciones pero entonces no hay contrato, no hay especialistas”.

Erazo ha tenido que interponer acciones de tutela, ya que sus tratamientos requieren traslados que no puede costear. “Le niegan los viáticos a uno, yo no tengo la solvencia económica como para ir a Armenia, Manizales, Bogotá o Pereira para que me hagan las terapias”, afirmó.

La carencia de recursos para traslados profundiza la brecha y limita el acceso a las terapias necesarias para su recuperación.

Los enfrentamientos dejaron la vía Panamericana bloqueada por un par de horas - crédito Ejército Nacional
La Dirección de Sanidad Militar anunció verificaciones y seguimiento individual a los casos reportados, sin embargo, los usuarios afirman que las autorizaciones emitidas no garantizan el acceso efectivo a consultas y tratamientos - crédito Ejército Nacional

Noelva Valenzuela Sicacha, madre de Daniel Alejandro Suárez, un niño de diez años diagnosticado con discapacidad múltiple, señaló las consecuencias que enfrenta su hijo debido a las trabas administrativas. “Ha desmejorado su calidad de vida y está en riesgo de morir por culpa de Sanidad Ejército, ya que sí, ellos generan muchas autorizaciones, pero donde no prestan los servicios o no hay las especialidades”, relató a la emisora nacional Caracol Radio.Valenzuela debe viajar desde Cartago a otras ciudades en busca de atención pediátrica, lo que implica altos costos y escasa garantía de ser atendida; asegura que existen autorizaciones vigentes para consultas de su hijo, pero sin la asignación de especialidades médicas adecuadas, las citas y cirugías continúan pospuestas.

Respuesta oficial de Sanidad Militar y réplicas

La Dirección de Sanidad Militar, órgano responsable del sistema de salud castrense, informó mediante un comunicado al medio citado que verificó los casos expuestos y que las tres personas señaladas están activas en el Subsistema, dos como titulares y una como beneficiaria.

De acuerdo con la entidad, cuentan con autorizaciones vigentes para consultas, exámenes y atención especializada. Además, el comunicado anunció el inicio de un “seguimiento individual a cada caso y garantizar respuestas acordes con las necesidades de los usuarios”.

Los denunciantes, no obstante, afirmaron que estas autorizaciones, aunque firmadas, no aseguran la atención efectiva y que las barreras económicas y de traslado siguen sin solución.

La presunta lentitud en la aprobación de terapias para exuniformados con diagnósticos severos afecta la calidad de vida y la recuperación, según testimonios recabados sobre el funcionamiento del subsistema médico militar - crédito Colprensa
La presunta lentitud en la aprobación de terapias para exuniformados con diagnósticos severos afecta la calidad de vida y la recuperación, según testimonios recabados sobre el funcionamiento del subsistema médico militar - crédito Colprensa

“Una vez recibidos los datos de los usuarios, se realizó la verificación con la Dirección de Sanidad del Ejército, encargada de la prestación de servicio. Producto de esta revisión integral, se identificó que los tres usuarios referenciados son afiliados activos al Subsistema, dos en calidad de titulares y uno como beneficiario, y cuentan con autorizaciones vigentes para citas médicas, exámenes y atención especializada”, explicó Sanidad Militar.

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