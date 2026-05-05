Jóvenes Construyendo el Futuro 2026: fechas CONFIRMADAS para la entrega de tarjetas del Bienestar a los nuevos aprendices

Ya hay fechas confirmadas de la entrega de tarjetas del Bienestar para los nuevos aprendices que se inscribieron a Jóvenes Construyendo el Futuro durante el último periodo de registros.

Ya hay fechas confirmadas de la entrega de tarjetas del Bienestar para los nuevos aprendices que se inscribieron a Jóvenes Construyendo el Futuro durante el último periodo de registros.

La iniciativa va dirigida a personas de 18 a 29 años de edad que no estudien ni trabajen y consiste en una capacitación laboral gratuita que dura 12 meses.

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Cabe señalar que este 2026, el programa brinda a cada beneficiario un apoyo económico mensual de 9 mil ,582 pesos, correspondiente al salario mínimo vigente, y la afiliación al seguro médico del IMSS, que les otorga cobertura en caso de enfermedad, maternidad o accidentes relacionados con el trabajo.

Los aprendices del programa federal tienen derecho a recibir atención médica gratuita | Crédito: X/@JovconFuturo

Fechas confirmadas para la entrega de tarjetas del Bienestar para Jóvenes Construyendo el Futuro

La entrega de tarjetas del Bienestar para quienes se inscribieron recientemente en Jóvenes Construyendo el Futuro quedó programada entre el 4 y el 12 de mayo. Los beneficiarios deberán presentarse con una identificación vigente en original y copia, en la sede, fecha y hora que se consultan a través de la página oficial del programa.

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Quienes deseen saber exactamente cuándo y dónde recoger su tarjeta, deben acceder a https://jovenesconstruyendoelfuturo.stps.gob.mx/ e ingresar los datos que solicita el portal. Solo de esa manera se obtiene la información personalizada con los detalles de la entrega.

¿Cómo son las capacitaciones del programa?

El programa Jóvenes Construyendo el Futuro ofrece una capacitación laboral de hasta doce meses. Al concluir ese periodo, los participantes reciben un certificado que acredita las habilidades adquiridas durante su estancia en el centro de trabajo.

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Cada centro define jornadas diarias de entre cinco y ocho horas, cinco días a la semana. Las áreas de especialización disponibles suman nueve: Cultura y deportes, Administrativa, Ventas, Servicios, Agropecuarios, Oficios, Industrial, Ciencia y tecnología, y Salud.

Impacto social del programa

Desde su creación, Jóvenes Construyendo el Futuro ha incorporado a 3 millones 423 mil 461 participantes, de los cuales el 58% son mujeres. La inversión social acumulada asciende a 158 mil millones de pesos.

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Durante los primeros trece meses del actual gobierno, se integraron 450 mil nuevos beneficiarios y se destinaron cerca de 21 mil millones de pesos, según datos oficiales actualizados al 28 de noviembre.

El objetivo para el año 2026 es sumar 500 mil jóvenes más, quienes podrán acceder a apoyos económicos de manera bimestral. El programa busca fortalecer la inserción laboral y el desarrollo de competencias entre la juventud mexicana por medio de una estrategia coordinada entre sector público, privado y social.

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