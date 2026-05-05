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Qué necesitas para ver la pantalla de tu PC en la TV y cómo hacerlo fácilmente

Conecta tu computadora a la televisión mediante HDMI o WiFi, mejora la productividad y aprovecha el potencial de los smart TV y dispositivos de streaming

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Una laptop abierta sobre una mesa transmite una imagen de un colibrí a una flor a un Smart TV montado en la pared en una sala de estar iluminada por una ventana.
Guía completa para duplicar pantalla con o sin cables - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ver la pantalla de tu PC en la TV es una solución práctica para disfrutar de películas, series, juegos o presentaciones en un formato más grande y cómodo.

Con la popularización de los smart TV y el aumento de contenido digital, conectar el portátil a la televisión se ha vuelto una necesidad habitual, ya sea para transformar el salón en un cine en casa, mejorar la productividad o aprovechar una pantalla secundaria en el trabajo.

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La buena noticia es que existen varias formas de conectar tu computadora a la TV, tanto con cables como de manera inalámbrica. Elegir la mejor opción depende de los puertos disponibles en tus dispositivos, el tipo de contenido que quieras visualizar y la calidad de conexión que esperas obtener.

Cómo conectar la pantalla del PC a la TV con un cable

Laptop abierta en escritorio de madera mostrando un video de un paisaje con río. Detrás, un Smart TV montado en pared gris reproduce el mismo video.
HDMI, WiFi y más: todas las formas de ver tu computadora en la televisión - (Imagen Ilustrativa Infobae)

1. Utiliza un cable HDMI

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El método más fácil y fiable para conectar un portátil a la TV es mediante un cable HDMI. Este estándar transmite audio y video en alta definición, garantizando una reproducción fluida y sin retrasos.

Pasos para conectar con HDMI:

  • Localiza el puerto HDMI en tu portátil (generalmente en el lateral) y en tu televisor.
  • Conecta un extremo del cable HDMI al puerto de salida de la computadora y el otro al puerto de entrada HDMI del televisor.
  • Usa el mando de la TV para seleccionar la fuente de entrada correspondiente (HDMI 1, HDMI 2, etc.).
  • La pantalla de la PC se reflejará automáticamente en la TV. Si no es así, ajusta la configuración de pantalla en el ordenador para duplicar o extender el escritorio.

La conexión mediante cable HDMI ofrece ventajas claras como una calidad de imagen y sonido óptima, además de eliminar cualquier latencia o interrupción durante la reproducción. Sin embargo, su principal desventaja es que la experiencia depende de la longitud del cable, lo que puede limitar la movilidad y la ubicación tanto del portátil como del televisor en el espacio donde se utilice.

Cómo conectar sin cables la pantalla del PC al televisor

Si prefieres evitar cables o necesitas moverte libremente, la duplicación de pantalla inalámbrica es una alternativa viable, especialmente con smart TV recientes.

Una laptop sobre una mesa de madera proyecta de forma inalámbrica una imagen de una cascada a un Smart TV en la pared, con un ícono de wifi visible.
Aprende paso a paso cómo conectar tu portátil a cualquier televisor, optimiza la calidad de imagen y sonido, y aprovecha al máximo las funciones avanzadas de los equipos modernos - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para portátiles con Windows

  1. Asegúrate de que el PC y la TV están conectados a la misma red WiFi.
  2. Haz clic derecho en el escritorio y selecciona “Configuración de pantalla”.
  3. Busca la opción “Conectarse a una proyección inalámbrica”. En Windows 11, está en “Varias pantallas”.
  4. Selecciona el nombre del televisor en la lista de dispositivos disponibles y confirma la conexión.
  5. La pantalla del PC se proyectará en la TV.

Para portátiles MacBook

  1. Verifica que tu smart TV sea compatible con AirPlay. Si lo es, conecta ambos dispositivos a la misma red WiFi.
  2. Ve a “Ajustes del sistema…” y entra en la sección “Pantallas”.
  3. Haz clic en el símbolo “+” al lado del ícono del monitor para ver los dispositivos compatibles.
  4. Selecciona tu televisor para duplicar la pantalla.

Un punto clave para destacar es que la calidad de la transmisión inalámbrica depende de la velocidad y estabilidad de la red WiFi. Si la conexión es débil, pueden presentarse retrasos o interrupciones, especialmente al reproducir videos o jugar.

Consejos adicionales para una experiencia óptima

Primer plano de una mano sosteniendo un cable HDMI negro con conector dorado, a punto de insertarlo en un puerto HDMI ARC en la parte trasera de un dispositivo.
Conecta tu laptop a la televisión por cable o WiFi, ajusta la configuración y disfruta de una experiencia visual mejorada, adaptada a las necesidades de la vida digital actual - (Imagen Ilustrativa Infobae)
  • Actualiza los controladores de tu PC y el firmware de tu TV para asegurar compatibilidad y mejor rendimiento.
  • Utiliza conexiones por cable para juegos o presentaciones importantes, ya que minimizan la latencia.
  • Aprovecha aplicaciones de streaming integradas en la TV, como YouTube o Netflix, para enviar contenido directamente desde el navegador del PC si ambos dispositivos están en la misma red.
  • En TVs sin funciones inteligentes, dispositivos como Chromecast, Amazon Fire Stick o Apple TV pueden facilitar la duplicación de pantalla inalámbrica.

La posibilidad de ver la pantalla del PC en la TV amplía las capacidades de entretenimiento y trabajo en el hogar. Ya sea para ver películas en familia, compartir fotos, jugar o realizar videoconferencias, contar con varias opciones de conexión te garantiza flexibilidad y comodidad.

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