Hace unas semanas, en diálogo con Infama Recargado se mostró enojado con la escasa participación de él y su madre en la ficción sobre la vida de su padre: "Me dijeron que iban a hacer algo de toda la familia y de mi papá. Me llamaron para que venga a ver la serie acá (por Buenos Aires) y yo no estaba. Entonces hablé con Maxi, uno de los de Pampa Films (productora de la serie), y me dijo '¿Y qué te pareció?'. Le dije: 'Aparentemente va todo bien pero falta una parte'. 'No, lo que pasa es que tuvimos que recortar porque otras cosas no entraban', me contestó".