La Ciudad sale a buscar USD 500 millones: el objetivo con la tasa y un aporte al “colchón” de dólares del Banco Central

El miercoles, la Ciudad de Buenos Aires va a buscar colocar USD 500 millones en Nueva York.

El miercoles, la Ciudad de Buenos Aires avanzará en una nueva colocación de deuda en los mercados internacionales con la expectativa de captar USD 500 millones mediante la Serie 14 del bono Tango. La operación, encabezada por el ministro de Hacienda porteño, Gustavo Arengo, busca aprovechar el interés de los inversores y mejorar las condiciones logradas en noviembre de 2025, cuando la tasa promedio alcanzó el 7,8% a siete años. El contexto regional y la dinámica reciente de emisiones provinciales y corporativas marcan el escenario de esta licitación, mientras el Banco Central de la República Argentina (BCRA) monitorea la disponibilidad de divisas para continuar con la compra de reservas.

El titular de la cartera económica porteña viajó a Nueva York para mantener reuniones clave con potenciales compradores de la Serie 14. Según fuentes cercanas a la operación, el objetivo central consiste en mejorar la tasa conseguida en la emisión anterior y captar el interés de fondos internacionales que siguen de cerca la evolución económica local. La intención oficial apunta a cerrar la colocación el miércoles, aunque las condiciones finales dependerán de la recepción que tengan los papeles entre los inversores institucionales.

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La estrategia de la Ciudad se inscribe en una etapa de mayor aceptación de los activos argentinos, tras la reactivación de emisiones por parte de provincias y empresas. En este contexto, la búsqueda de financiamiento externo se presenta como una vía para diversificar fuentes y ampliar el margen de maniobra fiscal, al tiempo que permite dotar de mayor previsibilidad a la gestión de vencimientos. El resultado de la colocación se espera con atención, ya que servirá como referencia para futuras emisiones del sector público y privado.

El Banco Central monitorea la operación, aunque ya cumplió en mayo el 70% de la meta de compra de reservas.

La Serie 14 del bono Tango constituye una pieza central en el esquema de financiamiento de la administración porteña. El diseño de la operación toma como parámetro la licitación de noviembre del año pasado, cuando la Ciudad consiguió USD 600 millones a siete años con una tasa del 7,8%. Los funcionarios porteños consideran que la coyuntura internacional, junto con la demanda de activos alternativos por parte de los fondos globales, ofrece una ventana de oportunidad para obtener condiciones más ventajosas, aunque reconocen que la volatilidad externa puede incidir en la decisión final de los compradores.

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Los dólares que miran en el Central

Los dólares que se consiguieron con la colocación de la Serie 14 de bono Tango se sumaron a los que espera el BCRA que aun no giraron las empresas. Durante la reciente presentación del vicepresidente del Banco Central, Vladimir Werning, ante inversores en Washington, el funcionario expuso que entre octubre de 2025 y abril de 2026, las compañías colocaron ON por USD 9.900 millones, pero solo ingresaron al mercado local USD 6.800 millones. De este modo, se mantiene una oferta potencial de USD 3.200 millones aún sin liquidar, que podría ingresar al circuito financiero en los próximos meses.

A ese monto se suman los USD 650 millones provenientes de una colocación reciente de la provincia de Chubut, lo que incrementa el “colchón” de divisas disponibles para fortalecer la posición del Banco Central. Este flujo de dólares resulta clave para la estrategia oficial de intervención cambiaria en un escenario donde la estabilidad del tipo de cambio constituye una prioridad. El seguimiento de estos ingresos permite proyectar el margen de maniobra del Banco Central para sostener el ritmo de compras en el mercado mayorista y atender la demanda de importadores.

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Para el Banco Central aún restan que se giren USD 3.200 millones que colocaron las empresas en obligaciones negociables entre octubre del 2025 y abril del 2026.

En caso de resultar exitosa la colocación se va a tratar de la segunda vez en que la Ciudad de Buneos Aires sale al mercado internacional en lo que va de gestión de Javier Milei. Al igual que la provincia de Córdoba, que lo hizo en julio de 2025 por USD 725 millones a una tasa de 9,75% cuando el riesgo país estaba en 700 puntos básicos y luego en enero por USD 800 millones a una tasa de 8,95%, tras haber recibido ofertas por 1.600 millones de dólares.

A las que luego se sumaron Santa Fe, Entre Rios y Chubut, con la autorización del Ministerio de Economía a pesar de que fue el propio Luis Caputo quien aseguró que hay que desarrollar el mercado de capitales local. “Cuando se abre una ventanita, ya van todas las provincias, las empresas, todo es Wall Street”, afirmó con tono crítico durante su participación en el streaming La Casa.

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La decisión de la Ciudad de Buenos Aires de salir al mercado internacional ocurre en un contexto donde otras jurisdicciones y empresas también aprovecharon la ventana de financiamiento. El interés por los activos argentinos se reactivó tras un período de restricciones, impulsado por la expectativa de estabilidad macroeconómica y la percepción de oportunidades de rendimiento en un entorno de tasas internacionales aún elevadas. Las operaciones recientes validaron el apetito de los inversores por instrumentos que ofrecen primas superiores frente a otras plazas emergentes.

La suma de emisiones provinciales y corporativas habilita un escenario en el que los dólares provenientes de colocaciones externas actúan como un factor de contención para la volatilidad cambiaria. El seguimiento de los plazos de liquidación y el monitoreo de los flujos efectivos constituyen una tarea central para las autoridades del BCRA, que buscan garantizar la disponibilidad de divisas a pesar de que ya en mayo cumplieron un 70% de la meta anual de compras.

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El mercado observa con atención el resultado de la colocación de la Serie 14 del bono Tango, ya que servirá como referencia para futuras emisiones y marcará la pauta sobre el apetito de los inversores por los activos argentinos. El desempeño de esta licitación, junto con la evolución de los ingresos pendientes por ON y colocaciones provinciales, determinará el margen de acción del BCRA en materia cambiaria. La expectativa de una mejora en la tasa respecto de la última emisión refuerza la importancia estratégica de esta operación para la gestión fiscal de la Ciudad.