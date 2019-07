La Mary y el Cholo apenas podían contener la pasión, pero ella tenía un objetivo concreto: llegar virgen al matrimonio. Están en el camión, el Cholo avanza una vez más, y ella lo frena. "No me querés", argumenta él. "Me estas volviendo loca, pero yo me voy a casar virgen", retruca ella. El Cholo vuelve a insistir y ella lo frena de un cachetazo. En la vida real se dijo mucho que Monzón más de una vez fue violento con la diva. Ella contó a la revista Gente: "Hubo solo una escena de violencia entre los dos y fue durante un viaje a Nápoles. Fue a poco de terminar la relación. Después de eso, nunca más volvió a repetirse. Yo tampoco me quedaba atrás. Una vez le tiré un bolso de cocodrilo… ¡Me había salido un dineral!"