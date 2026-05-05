Política

Juan Manuel Olmos y la interna peronista: “Esta vez no creo en un candidato de la unidad”

El presidente de la AGN y dirigente de Fuerza Patria ratificó la necesidad de que se defina el liderazgo opositor en las PASO. Pidió que la opción peronista “atienda una mirada federal”

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El dirigente peronista Juan Manuel Olmos, en los estudios de Infobae en vivo

En una entrevista con Infobae al Mediodía, el presidente de la Auditoría General de la Nación (AGN) y uno de los dirigentes claves del peronismo, Juan Manuel Olmos, defendió la realización de elecciones Primarias Abiertas y Simultáneas y Obligatorias (PASO) para definir la candidatura que impulse el PJ en 2027, y rechazó la posibilidad de que se defina a través de una negociación o “a dedo”, como ocurrió en 2019 con la fórmula del Frente de Todos, encabezada por Alberto Fernández.

Olmos planteó: “El proceso de selección (de candidatos) no tengo ninguna duda que tiene que ser con PASO. Esta vez no creo en un candidato de unidad, pero por una sencilla razón: que parte del orden tiene que ser también un orden político", explicó durante su paso por el estudio de Infobae en vivo, donde conversó con Maru Duffard, Andrei Serbin Pont, Jimena Grandinetti, Fede Mayol y Facundo Kablan,

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El dirigente, que dialoga tanto con el kirchnerismo como con otros sectores del PJ, entre ellos, el espacio del gobernador bonaerense, Axel Kicillof, apuntó que el postulante presidencial que surja de la alianza de Fuerza Patria debe ser revalidado a través de la urnas.

El candidato tiene que ir a PASO y tiene que salir fortalecido de esa discusión”, remarcó, y aseguró que esa es la única forma de que haya una “clara conducción del Gobierno cuando nos toque ejercer el poder”, ante un hipotético cambio de color político en la Casa Rosada el año que viene.

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Desde la llegada de Javier Milei al poder, el peronismo está sumido en una crisis interna y de desacuerdos sobre quiénes deben conducir la renovación en la próxima etapa, luego de que fuera detenida la ex presidenta Cristina Kirchner por la causa Vialidad.

axel kicillof la plata
El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, tendrá que competir en una PASO, según Olmos

Axel Kicillof lanzó el año pasado su espacio político Movimiento Derecho al Futuro (MDF), mientras el sector de La Cámpora, que representa a CFK y a Máximo Kirchner, aspira a retener la conducción que otrora ostentó la ex mandataria. En ese marco, el pasado 1 de mayo, otro agrupamiento con la impronta de un “peronismo federal se sumó a la discusión con una actividad en Parque Norte, tras convocar a más de 400 dirigentes de la provincia de Buenos Aires, del interior y sectores de la CGT.

Desde esa tercera ala política, Olmos ratificó que la intención de es promover “una discusión de ideas”. “Primero hay que debatir las ideas, llegar a un programa de lo que van a hacer, y que sea legitimado en las urnas. Y el que gane va a ser el más competitivo”, expresó en Infobae en vivo, y aseguró que se tiene que abrir esa instancia de intercambio “para quien tenga aspiraciones y proponga que programa quiere llevar adelante”, sea “Kicillof, (el diputado y ex gobernador de San Juan, Sergio) Uñac o el que se presente”.

Desde su punto de vista, “no hay un peronismo que pueda ganar” en las próximas elecciones presidenciales “si no atiende una mirada federal y los intereses de los argentinos que viven en las provincias”. “A veces parece que estamos ombliguistas, quiero salir de esa discusión. Si decimos cómo salimos de la destrucción de empleo, de salarios que no alcanzan, me parece que vamos a empezar a encontrarle el agujero al mate. Ya sabemos que nos vamos a oponer, pero tenemos que ofrecer una alternativa”, subrayó.

Un grupo diverso de personas de pie, en varias filas, frente a una pantalla azul con el Sol de Mayo amarillo de la bandera argentina
Juan Manuel Olmos, dentro de los dirigentes peronistas que impulsan una impronta de "peronismo federal" (Maximiliano Luna)

Al analizar el estado del peronismo tras la experiencia del Frente de Todos, el presidente de la AGN remarcó: “Fue un gobierno disfuncional y resultados poco óptimos, no podemos hacer lo mismo”. Y rechazó la opción de un acuerdo de cúpulas: “Se buscará la forma de resolverlo, pero sería complicado que eso sea a partir de una negociación, tiene que ser a partir de votación”.

Ante la intención del gobierno de Javier Milei de eliminar las primarias, el dirigente subrayó que “vamos a trabajar entre todos para que no haya eliminación de las PASO”, ya que es un instrumento que “necesita el sistema político institucional argentino”. “No se saca ventaja ninguna alianza, se realizan en el mismo momento y todos con las mismas reglas. Deberíamos buscar las formas en las que participe la ciudadanía”, agregó.

Olmos también hizo autocrítica sobre la conformación de la alianza electoral que impulsó a Alberto Fernández a la Presidencia. “Nosotros armamos un frente ‘anti Macri’, todos entendimos la necesidad de ganarle a Macri. No discutimos cómo era la coalición de gobierno y el esquema de decisiones. Se dio por supuesto que con Cristina iba a imponer su programa, no pareció que el Presidente en ese momento no aceptara que se le impongan las decisiones”, caracterizó.

Hombre con barba y gafas habla en un micrófono en un evento político; a su alrededor, una audiencia diversa sentada lo observa
Olmos interviene durante el acto en Parque Norte. Lo acompañan referentes del Frente Renovador (Guillermo Michel) y dirigentes como Kelly Olmos, Victoria Tolosa Paz, los intendentes de Pilar y Ezeiza, Federico Achaval y Gastón Granados, respectivamente (Foto: Maximiliano Luna)

En cuanto al rol de la ex presidenta Cristina Kirchner, el titular de la AGN fue categórico: “Cristina no puede ser candidata y está presa. La condena es que no pueda ser candidata y, la accesoria, es que esté detenida domiciliariamente. La sentencia tiene un condimento político para no legitimar su proyecto”, recordó. Y reivindicó el rol de la ex mandataria porque es alguien que “tiene ideas y las ha llevado adelante”.

Por lo tanto, reconoció que “hoy está en discusión el peronismo y quién lo conduce”, pero eso “no quiere decir que haya que dar por terminada una etapa y comenzar otra”. “Para comenzar una nueva etapa, tiene que haber alguien que la encarne”, aseguró.

Consultado sobre la aparición del influencer espiritual y conferencista Dante Gebel, Olmos relativizó el impacto de posibles outsiders y aseguró que “es un cuerpo extraño” en la discusión del peronismo, aunque haya sectores del PJ que lo apoyan. “El peronismo no está en esa discusión. En todos los espacios hay peronistas, no hay un tercer espacio que haya podido hacer pie nacionalmente, y la discusión tiene que ser dentro del peronismo y hay que saldarla”, concluyó.

Captura – JUAN MANUEL OLMOS - TITULAR DE LA AUDITORÍA GENERAL DE LA NACIÓN – Infobae en Vivo
"El proceso de selección de candidato no tengo dudas que tiene que ser con PASO", consideró Olmos

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