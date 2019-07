—Lo que me sorprendió fue que me terminó gustando el hecho de hacer videos. Yo pensé: "Bueno, uso esto para entrar en tele y cuando entre en la tele chau, empiezo a hacer contactos y a trabajar profesionalmente". Pero me terminó gustando el tema de los videos y no lo quiero dejar: puedo hacer las dos cosas a la par. Eso creo que está buenísimo porque yo no soy muy pro del instagramer, la actriz, el cantante. La generación que se viene tiene un poco de esto, lo veo en mis primas, o en mi hermano que es futbolista pero a la vez le encanta el rap, y me agarra le micrófono, hace canciones y las tunea. Viene una generación capaz de creer que puede hacer un montón de cosas y eso está buenísimo también porque te abre puertas.