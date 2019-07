Días más tarde acudió a la Justicia y pidió una restricción perimetral para que su ex no pudiera acercarse a ella ni a su hijo: "Me agarró dos veces del cuello… Y en el baño se desnudó y se quiso bañar. Fue todo un problema. Para mí, una persona así necesita tratamiento", dijo en ese momento la mayor de las hijas de Jorge Rial.