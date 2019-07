"No me duele haberme separado, me duele que me haya metido el dedo en culo como lo hizo", dijo. Fue entonces cuando la periodista Cora Debarbieri le preguntó si había sido víctima de agresiones físicas por parte de Ambrosioni. "Sí", fue la repuesta de Morena, quien contó que este jueves realizó la denuncia por violencia de género contra su ex en la Comisaría Comunal 12 de la Ciudad de Buenos Aires, acompañada por su abogado Alejandro Cipolla.