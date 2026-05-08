Estos son los planes de Claudia Sheinbaum para celebrar el Día de la Madres 2026

Sheinbaum indicó que el 10 de mayo estará en Sonora. | Jovany Pérez

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo adelantó cuáles son sus planes para celebrar el Día de las Madres, que se conmemora cada 10 de mayo y es una de las fechas más importantes en México.

Al ser cuestionada sobre sus planes para celebrar el día, la mandataria indicó que encabezará diversos eventos en Sonora a lo largo del fin de semana; sin embargo, prevé que volverá a la Ciudad de México el domingo por la tarde.

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De acuerdo con la agenda difundida por Presidencia, Shienbaum encabezará la entrega de la Pensión Mujeres Bienestar, en Ciudad Obregón, Cajeme, Sonora, a las 10:30 de la mañana.

No obstante, aseguró que volverá a la Ciudad de México a las 16:00 horas, aproximadamente, y visitará a su mamá, Annie Pardo Cemo.

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“El 10 de mayo con mi mamá, la voy a ir a ver a su casa. [se ríe] Vamos a Sonora, regresamos como a las cuatro de la tarde, creo, más o menos, y de ahí me voy a ir a ver a mi mamá”, dijo en ‘La Mañanera del Pueblo’, en Palacio Nacional.

Al concluir su conferencia, la mandataria adelantó su felicitación para todas las mamás en México.

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“Felicidades a todas las madres. Feliz 10 de mayo. Felicidades a todas”, puntualizó.

¿Quién es la mamá de Claudia Sheinbaum?

La Dra. Annie Pardo Cemo es profesora emérita del Departamento de Biología Celular con 51 años de antigüedad académica en la Universidad Nacional Autónoma de México.

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De acuerdo con la UNAM, obtuvo la maestría y el doctorado en Ciencias (Bioquímica) por esa misma universidad y su laboratorio se especializa en la biopatología pulmonar de enfermedades fibrosantes.

Entre las líneas principales de investigación de Pardo Cemo están los mecanismos celulares y moleculares involucrados en la patogénesis de las enfermedades fibrosantes de pulmón, así como el papel de las metaloproteasas de matriz en la fisiopatología de las enfermedades pulmonares crónico-degenerativas. Es profesora de los cursos de Bioquímica y Biología Molecular de la Célula.

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La trayectoria de Annie Pardo ha sido reconocida con diversos premios. Recibe el Premio Anual de Investigación Fundación Glaxo en 1992, el Premio de Investigación Fundación Glaxo Wellcome en 1995 y el Premio Canifarma en Investigación Básica en 2001. En 2005 obtiene el Premio Nacional de Investigación de la Fundación GlaxoSmithKline.

En 2008 es profesora adjunta ad honorem en la Feinberg School of Medicine, Northwestern University, Chicago y recibe la Medalla Heberto Castillo en Ciencias Básicas por el Instituto de Ciencia y Tecnología del Gobierno del Distrito Federal. Al año siguiente, obtiene el Premio Scopus México de ELSEVIER.

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En 2012 recibe el Reconocimiento Sor Juana Inés de la Cruz por la UNAM y en 2013 es designada profesora emérita por la misma universidad. En 2015, la American Thoracic Society le otorga el Recognition Award for Scientific Achievement. Desde 2016 es editora asociada del American Journal of Respiratory Cell and Molecular Biology.

En 2017 es reconocida como Investigadora Nacional Emérita en el Sistema Nacional de Investigadores. En 2018, la UNAM le concede el Premio Universidad Nacional en Investigación en el Área de Ciencias Naturales.

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Pardo Cemo pertenece a la Sociedad Mexicana de Bioquímica, la Sociedad Iberoamericana de Neumología, la Academia Mexicana de Ciencias, la American Thoracic Society, la American Society for Cell Biology, la American Society for Matrix Biology, la American Physiological Society y la European Respiratory Society.

La doctora Annie Pardo Cemo. Foto: x.com/@ClaraBrugadaM

¿Quiénes son los hijos de Claudia Sheinbaum?

Claudia Sheinbaum, presidenta de México, tiene dos hijos: Mariana Ímaz Sheinbaum y Rodrigo Ímaz Gispert.

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Mariana es su única hija biológica. Nació un año después del matrimonio de Sheinbaum con Carlos Ímaz Gispert, a quien conoció durante la huelga de la UNAM en 1989.

Mariana tiene 36 años, es egresada de la licenciatura en Historia por la UNAM y realizó una maestría en Teoría de la Literatura y Literatura Comparada en la Universidad de Barcelona.

Ha impartido clases de Historiografía y Sociología en la Facultad de Filosofía y Letras, así como en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM.

Recientemente, se informó que realizará una estancia posdoctoral en el Instituto de Investigaciones Filosóficas de la UNAM.

En 2021, fue señalada por recibir subsidios por más de un millón de pesos del Conacyt entre 2018 y 2020, hecho que Sheinbaum defendió argumentando que su hija obtuvo la beca en calidad de investigadora.

Por otro lado, Rodrigo Ímaz Gispert es hijo de Carlos Ímaz y Sandra Alarcón; Sheinbaum lo crio desde que tenía cinco años y lo considera como propio.

Rodrigo tiene más de 40 años, estudió Artes Visuales en la UNAM y se dedica a las artes visuales y al cine.

En 2017, ganó el premio a mejor documental en el Festival Internacional de Cine de Morelia con “Juan Perros”.

En mayo de 2023, Sheinbaum anunció su primer nieto, Pablo, hijo de Rodrigo y su pareja Sofía.