—Trabajaba en el barrio con los curas, los domingos, con 1200 chicos. Anteriormente a MasterChef ya estaba en la tele pero siempre fui bandido, dueño de un desarmadero, siempre en disfrazado en las malas, secuestrador. Ahora en El Tigre Verón estoy en una celda: soy el Gurka. Siempre el malo, ¿no? En cine nacional también he actuado con los mejores. A veces pienso que la vida te quita mucho pero también te da. Y te digo: cuando quedás solito en tu casa y no sabés para dónde correr, y no hay respuestas, no hay un montón de cosas, lo único que queda es recordar qué te dieron tus papás, qué hicieron. Y si vos viste que se rompieron en pedacitos muchas veces, no por culpa de ellos sino por el sistema, y ves cómo se fueron armando y tratando de darte lo mejor para llevar el almuerzo, la merienda, la cena, con muchos hermanos. Y cuando perdés todo no viene el político a hablarte o a ayudarte; entran todas las cosas de tu casa en una Ford F-100 y te terminás yendo a otro país. No viene nadie a decirte qué necesitás, qué te pasó. Si tu mamá y tu papá no tienen estudios, automáticamente te das cuenta que tu papá te dice: "Chicos, tienen que estudiar para no bajar la bolsa de papas como la estoy bajando yo". Y eso te enseña la vida, que tus padres se rompen en pedacitos y se arman para darte lo mejor. Y yo creo que mi niño ve cómo nos rompemos con su mamá, con Ro, para que él tenga lo mejor. Y yo creo que eso, la cultura del trabajo, es la que te saca adelante.