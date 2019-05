—No sé. Estuve mucho tiempo procesándolo, mucho tiempo… Procesarlo y decir: "Esto no es para mí, esta no es la vida que yo me merezco". Necesito dar ese paso, cruzar esa puerta. Pero no me animaba. Es inexplicable. Por eso yo entiendo tanto cuando escucho estas historias, porque a veces es tan fácil sentarse del otro lado y criticar. Por más que haya pasado tiempo sin contarlo, la realidad es que el miedo te paraliza. Y es real. Además, me sentía sola. Me vine de Córdoba sin amigos, sin familia, con un bolso, una almohada que me había dado mi mamá. "Por las dudas, vos llevá almohada", me dijo. Vine a cumplir mis sueños, a cumplir toda una historia que me llevó también tiempo entender todo esto. Y yo no quería mezclar a mi familia.