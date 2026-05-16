Canal, déficit y logística: las claves detrás de la visión optimista de Bank of America sobre Panamá

El informe sostiene que el Canal de Panamá funciona como un amortiguador frente a tensiones internacionales. REUTERS/Enea Lebrun/Archivo

El banco estadounidense Bank of America mantuvo una visión favorable sobre Panamá para 2026 y aseguró que la economía del país continúa mostrando señales positivas gracias al fortalecimiento fiscal, el desempeño del Canal de Panamá y varios proyectos estratégicos vinculados a logística e infraestructura.

En su informe “Panama Watch – Trip Notes: We Stay in the Constructive Camp”, los analistas concluyeron que el balance general observado tras reuniones con autoridades, empresarios, bancos y organismos multilaterales fue “positivo”.

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Uno de los puntos que más destacó el banco fue el comportamiento de las finanzas públicas panameñas. El reporte subraya que Panamá logró reducir el déficit del Sector Público No Financiero desde 6.2% del Producto Interno Bruto en 2024 hasta 3.7% en 2025, cumpliendo así con la meta establecida dentro de la Ley de Responsabilidad Social Fiscal.

Además, los datos del primer trimestre de 2026 muestran una nueva reducción hasta 3.5% del PIB.

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Para Bank of America, esta reducción del déficit mejora considerablemente la credibilidad del Gobierno panameño frente a inversionistas y mercados internacionales, especialmente porque la actual administración heredó un déficit mucho más elevado.

Bank of America destacó la reducción del déficit fiscal de Panamá durante 2025 y 2026. REUTERS/Dado Ruvic/

El informe sostiene que el ajuste fiscal ha fortalecido la percepción de estabilidad macroeconómica y ha contribuido a que Panamá vuelva a acercarse a métricas similares a grado de inversión BBB en los mercados internacionales.

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El reporte también identifica al Canal de Panamá como uno de los principales amortiguadores económicos del país frente al complejo escenario internacional derivado del conflicto entre Irán e Israel y el aumento de precios del petróleo.

Según los analistas, el conflicto geopolítico provocó una reorganización parcial de rutas marítimas internacionales, generando mayores ingresos para la vía interoceánica panameña.

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De acuerdo con el documento, los ingresos del Canal aumentaron aproximadamente 10% durante los primeros seis meses del año fiscal 2026, superando los $3 mil millones, mientras que el número de tránsitos diarios pasó de 34 a entre 40 y 41 embarcaciones por día.

El banco considera que el Canal está funcionando como una especie de “escudo” económico frente a las tensiones globales, debido a que muchas rutas comerciales comenzaron a utilizar más intensamente la vía panameña.

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El reporte advierte que parte del crecimiento actual depende del contexto geopolítico internacional. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Bank of America también destacó cuatro proyectos estratégicos vinculados al Canal que podrían transformar significativamente el modelo económico de Panamá en los próximos años: el proyecto hídrico de Río Indio, un corredor logístico, un gasoducto para GLP y nuevas terminales portuarias.

Según el informe, estas iniciativas podrían convertir al Canal “de una vía acuática a una empresa logística”, elevando los ingresos anuales hasta cerca de $10 mil millones en siete u ocho años.

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El informe considera además que uno de los eventos económicos más positivos para Panamá durante 2026 sería una eventual reapertura de la mina Cobre Panamá o, al menos, un anuncio oficial que avance hacia esa dirección. Para los analistas, la reactivación minera tendría impacto sobre exportaciones, inversión, empleo y percepción internacional del país.

Sin embargo, el documento también advierte que parte del impulso económico actual está vinculado a factores internacionales extraordinarios que podrían cambiar en el futuro. Bank of America reconoce que el aumento de ingresos del Canal está relacionado con las tensiones geopolíticas y el desvío temporal de rutas comerciales internacionales, por lo que un eventual alivio del conflicto en Oriente Medio podría modificar nuevamente los flujos marítimos globales.

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Panamá mantiene métricas cercanas a grado de inversión BBB, según el análisis de Bank of America. EFE

Otra advertencia importante señalada en el análisis es que Panamá todavía enfrenta retos relacionados con la sostenibilidad fiscal y la necesidad de mantener disciplina presupuestaria. Aunque el banco valoró positivamente la reducción del déficit, también indicó que el país deberá sostener ese ajuste durante varios años para consolidar completamente la confianza de inversionistas y agencias calificadoras.

El reporte también menciona riesgos asociados a la ejecución de los proyectos estratégicos anunciados alrededor del Canal. La viabilidad de iniciativas como Río Indio, nuevas terminales portuarias y corredores logísticos dependerá de factores como financiamiento, estabilidad política, capacidad institucional y aceptación social, especialmente en proyectos relacionados con recursos hídricos y expansión territorial.

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Bank of America destacó además que Panamá se encuentra en una posición relativamente favorable frente a otras economías latinoamericanas debido a la combinación de servicios financieros, logística, dolarización y el Canal de Panamá.

El informe sostiene que el país mantiene ventajas estructurales que le permiten resistir mejor algunos ciclos de volatilidad internacional en comparación con otras economías más dependientes de materias primas o exportaciones agrícolas.

El informe señala que una eventual reapertura de Cobre Panamá sería uno de los eventos económicos más positivos para 2026. REUTERS/Tarina Rodriguez

A pesar del tono positivo, el análisis reconoce que el contexto internacional sigue siendo incierto. La firma financiera advirtió que la economía global continúa enfrentando riesgos relacionados con conflictos geopolíticos, inflación, tasas de interés y desaceleración económica en algunas regiones del mundo. Estas variables podrían impactar el comercio marítimo, la inversión y el acceso a financiamiento internacional.

El informe concluye que Panamá mantiene una posición económica relativamente sólida para enfrentar el resto de 2026, apoyada principalmente en el Canal, la disciplina fiscal y proyectos de infraestructura de largo plazo.

Sin embargo, Bank of America advierte que el país todavía deberá enfrentar desafíos relacionados con ejecución de inversiones, sostenibilidad fiscal y estabilidad del entorno internacional para mantener el ritmo positivo observado durante los últimos meses.