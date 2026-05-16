Sujeto es captado en scooter eléctrico circulando sobre la México–Pachuca y redes explotan

El clip desató debate en redes sociales sobre los riesgos de usar patines eléctricos en caminos de alta velocidad.

Una escena poco común sorprendió a automovilistas que circulaban sobre la autopista México–Pachuca, luego de que un hombre fuera captado desplazándose en un scooter eléctrico en plena vía rápida, pese a tratarse de una carretera diseñada para vehículos de alta velocidad.

El momento fue grabado por otro conductor, quien no ocultó su sorpresa al observar al usuario del vehículo eléctrico avanzando entre automóviles. En el video se aprecia a una persona vestida completamente de negro y portando una mochila color café mientras circula sobre el scooter.

PUBLICIDAD

Durante la grabación se escucha decir al automovilista: “Aquí en la autopista México-Pachuca. En donde según en la autopista es la libre, mire nada mas”.

El clip rápidamente comenzó a circular en plataformas digitales y acumuló miles de reproducciones en cuestión de horas. La escena generó preocupación entre usuarios de redes sociales, quienes debatieron sobre la falta de regulación y los riesgos que implica utilizar scooters eléctricos en este tipo de carreteras.

PUBLICIDAD

El video de una persona viajando en plena autopista generó críticas por el peligro que representa este tipo de vehículos en vías rápidas.

Las reacciones no tardaron en aparecer. Algunos comentarios publicados por internautas fueron: “Seguro que si le pasa algún accidente o él lo ocasiona el culpable recaerá en el automovilista”; “Siempre están Los policías de tlane ahí de hambreados q raro q no lo pararon”; “Estúpido tiene estiércol en su cabeza”; “Por tarados como este pagan todos los demás”, y “Hay cada pendejo ahora y hace unos dias un güey en patines en la carretera de Cuernavaca. Se los llevan y culpa del automovilista”.

El caso ocurre justo cuando las autoridades de la Ciudad de México anunciaron nuevas medidas para regular los vehículos eléctricos de uso personal, entre ellos scooters y bicicletas eléctricas.

PUBLICIDAD

Scooters y bicicletas eléctricas tendrán que tener placas en CDMX

Las disposiciones aplican tanto para vehículos individuales como para flotillas de renta, lo que extiende la regulación a empresas dedicadas a la micromovilidad eléctrica en la capital (Imagen Ilustrativa Infobae)

De acuerdo con las nuevas disposiciones, a partir del próximo 1 de julio estos vehículos deberán contar obligatoriamente con placas para poder circular legalmente en la capital del país. Además, desde el 1 de septiembre comenzarán las sanciones para quienes incumplan la normativa.

Gobierno CDMX inicia emplacamiento de vehículos eléctricos como bicicletas y scooters (Cuartoscuro.com)

La Secretaría de Seguridad Ciudadana también informó que algunos conductores tendrán que portar licencias específicas dependiendo del tipo de unidad eléctrica que utilicen. En el caso de los scooters y patines eléctricos, ciertos modelos requerirán licencia A1, mientras que las bicimotos podrán utilizar licencia A2.

PUBLICIDAD

Las autoridades señalaron que la medida se tomó considerando factores como velocidad y peso, ya que algunas unidades superan los 25 kilómetros por hora o pesan más de 35 kilos. Mientras tanto, el video del scooter en la México–Pachuca sigue alimentando el debate sobre los límites y responsabilidades del uso de vehículos eléctricos en México.