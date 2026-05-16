México

Sujeto es captado en scooter eléctrico circulando sobre la México–Pachuca y redes explotan

Usuarios cuestionaron la falta de regulación luego de que un conductor grabara la insólita escena en plena carretera

Guardar
Google icon
El clip desató debate en redes sociales sobre los riesgos de usar patines eléctricos en caminos de alta velocidad.
El clip desató debate en redes sociales sobre los riesgos de usar patines eléctricos en caminos de alta velocidad.

Una escena poco común sorprendió a automovilistas que circulaban sobre la autopista México–Pachuca, luego de que un hombre fuera captado desplazándose en un scooter eléctrico en plena vía rápida, pese a tratarse de una carretera diseñada para vehículos de alta velocidad.

El momento fue grabado por otro conductor, quien no ocultó su sorpresa al observar al usuario del vehículo eléctrico avanzando entre automóviles. En el video se aprecia a una persona vestida completamente de negro y portando una mochila color café mientras circula sobre el scooter.

PUBLICIDAD

Durante la grabación se escucha decir al automovilista: “Aquí en la autopista México-Pachuca. En donde según en la autopista es la libre, mire nada mas”.

El clip rápidamente comenzó a circular en plataformas digitales y acumuló miles de reproducciones en cuestión de horas. La escena generó preocupación entre usuarios de redes sociales, quienes debatieron sobre la falta de regulación y los riesgos que implica utilizar scooters eléctricos en este tipo de carreteras.

PUBLICIDAD

El video de una persona viajando en plena autopista generó críticas por el peligro que representa este tipo de vehículos en vías rápidas.

Las reacciones no tardaron en aparecer. Algunos comentarios publicados por internautas fueron: “Seguro que si le pasa algún accidente o él lo ocasiona el culpable recaerá en el automovilista”; “Siempre están Los policías de tlane ahí de hambreados q raro q no lo pararon”; “Estúpido tiene estiércol en su cabeza”; “Por tarados como este pagan todos los demás”, y “Hay cada pendejo ahora y hace unos dias un güey en patines en la carretera de Cuernavaca. Se los llevan y culpa del automovilista”.

El caso ocurre justo cuando las autoridades de la Ciudad de México anunciaron nuevas medidas para regular los vehículos eléctricos de uso personal, entre ellos scooters y bicicletas eléctricas.

Scooters y bicicletas eléctricas tendrán que tener placas en CDMX

Las disposiciones aplican tanto para vehículos individuales como para flotillas de renta, lo que extiende la regulación a empresas dedicadas a la micromovilidad eléctrica en la capital (Imagen Ilustrativa Infobae)
Las disposiciones aplican tanto para vehículos individuales como para flotillas de renta, lo que extiende la regulación a empresas dedicadas a la micromovilidad eléctrica en la capital (Imagen Ilustrativa Infobae)

De acuerdo con las nuevas disposiciones, a partir del próximo 1 de julio estos vehículos deberán contar obligatoriamente con placas para poder circular legalmente en la capital del país. Además, desde el 1 de septiembre comenzarán las sanciones para quienes incumplan la normativa.

Gobierno CDMX inicia emplacamiento de vehículos eléctricos como bicicletas y scooters (Cuartoscuro.com)
Gobierno CDMX inicia emplacamiento de vehículos eléctricos como bicicletas y scooters (Cuartoscuro.com)

La Secretaría de Seguridad Ciudadana también informó que algunos conductores tendrán que portar licencias específicas dependiendo del tipo de unidad eléctrica que utilicen. En el caso de los scooters y patines eléctricos, ciertos modelos requerirán licencia A1, mientras que las bicimotos podrán utilizar licencia A2.

Las autoridades señalaron que la medida se tomó considerando factores como velocidad y peso, ya que algunas unidades superan los 25 kilómetros por hora o pesan más de 35 kilos. Mientras tanto, el video del scooter en la México–Pachuca sigue alimentando el debate sobre los límites y responsabilidades del uso de vehículos eléctricos en México.

Temas Relacionados

ScooterCDMXcarretera México-Pueblaviralredes socialesmexico-viralesmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Calor extremo en México: se han registrado más de 330 muertes asociadas a altas temperaturas

Las organizaciones climáticas coinciden en que este tipo de eventos pueden prevenirse si se toman las medidas necesarias

Calor extremo en México: se han registrado más de 330 muertes asociadas a altas temperaturas

Vicente Fernández Jr. revela que Ángela Aguilar fue quien le pidió cantar ‘La ley del monte’ en tributo a Chente

El hijo del Charro de Huentitán ha mostrado su apoyo a los artistas invitados en el álbum

Vicente Fernández Jr. revela que Ángela Aguilar fue quien le pidió cantar ‘La ley del monte’ en tributo a Chente

Acompañada de un robot, Claudia Sheinbaum inaugura Bachillerato Nacional en Yucatán

La mandataria cortó el listón junto con el gobernador del estado y otros funcionarios

Acompañada de un robot, Claudia Sheinbaum inaugura Bachillerato Nacional en Yucatán

Hombre choca y abandona automóvil en Toluca: autoridades descubrieron el cuerpo de una mujer en la cajuela

Los hechos ocurrieorn el pasado martes 12 de mayo, cuando un automóvil modelo Chevy de color guinda chocó contra un poste sobre Paseo Tollocan, en Toluca

Hombre choca y abandona automóvil en Toluca: autoridades descubrieron el cuerpo de una mujer en la cajuela

Julián Araujo conquista su primer título en Europa tras el pentacampeonato del Celtic en Escocia

El lateral mexicano disputó 14 partidos oficiales durante la campaña

Julián Araujo conquista su primer título en Europa tras el pentacampeonato del Celtic en Escocia
MÁS NOTICIAS

NARCO

Detienen a 4 personas en Cuautitlán Izcalli tras robar taxi de aplicación: podrían ser parte del grupo delictivo Los Morris

Detienen a 4 personas en Cuautitlán Izcalli tras robar taxi de aplicación: podrían ser parte del grupo delictivo Los Morris

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 15 de mayo: Vinculan a proceso a Mauro “N” por desaparición de su amigo en Tlalpan

EEUU endurece ofensiva contra funcionarios mexicanos ligados al narco: aplicará leyes antiterrorismo

Fiscalía del Edomex detiene a cuatro personas relacionadas con asalto a conductor de plataforma digital en Teoloyucan

Negociar o ir a juicio: las opciones de Gerardo Mérida tras entregarse a EEUU por presuntos vínculos con Los Chapitos

ENTRETENIMIENTO

Julio César Chávez Jr. revela qué es lo que falta para que acepte subirse al Ring Royale

Julio César Chávez Jr. revela qué es lo que falta para que acepte subirse al Ring Royale

‘Una mujer como la suya’: la nueva canción de Nodal que enciende rumores sobre si es para Gussy Lau, ex de Ángela Aguilar

Ventaneando respalda a Nodal y Ángela Aguilar por estar en álbum tributo a Vicente Fernández: “Cantantes de primera”

¿Amor 95.3 sale del aire? Locutores se despiden de la estación de radio y preocupan al país

Cazzu revela que ya no puede hablar de Nodal por razones legales: “Aunque yo quisiera”

DEPORTES

Julián Araujo conquista su primer título en Europa tras el pentacampeonato del Celtic en Escocia

Julián Araujo conquista su primer título en Europa tras el pentacampeonato del Celtic en Escocia

Julio César Chávez Jr. revela qué es lo que falta para que acepte subirse al Ring Royale

Corea del Sur revela su lista de convocados para el Mundial 2026: Son Heung-Min lidera la convocatoria

Selección mexicana de parataekwondo apunta al Grand Prix Mundial tras conquistar ocho medallas en Brasil

Wolves vs Fulham: a qué hora y dónde ver en México a Raúl Jiménez contra su exequipo