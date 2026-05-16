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El grupo terrorista Boko Haram secuestró a 30 estudiantes en el noreste de Nigeria

La organización yihadista llevó a cabo el ataque en una escuela del estado de Borno

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Soldados nigerianos controlan un puesto de control (AP Foto/Lekan Oyekanmi/Archivo)
Soldados nigerianos controlan un puesto de control (AP Foto/Lekan Oyekanmi/Archivo)

Al menos 30 estudiantes fueron secuestrados este viernes de una escuela primaria y secundaria en el estado de Borno, en el noreste de Nigeria, tras un ataque atribuido a yihadistas de Boko Haram, según informaron fuentes de seguridad locales a la agencia de noticias EFE.

“Según la información de la que disponemos, al menos 30 estudiantes fueron secuestrados por los atacantes, que eran unos 50”, declaró Muhammad Goni, líder de la Fuerza de Tarea Conjunta Civil (CJTF), un grupo miliciano que colabora con el Ejército nigeriano en operaciones contra los yihadistas en la región.

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Goni explicó que los hombres armados asaltaron la escuela primaria y secundaria básica de Mussa, ubicada en el área de gobierno local de Askira-Uba, cerca de las 9:00 hora local (8:00 GMT), efectuando disparos indiscriminados antes de secuestrar a los menores presentes en clase.

El portavoz de la policía estatal, Nahum Daso, confirmó que “la escuela fue atacada por la mañana por presuntos terroristas de Boko Haram”.

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“Según la información que tenemos, muchos estudiantes huyeron al oír disparos. Aún no hemos podido determinar si hubo alumnos secuestrados ni cuántos. Sin embargo, estamos colaborando con otros organismos de seguridad para responder a las amenazas en la zona”, añadió Daso.

Una estudiante que escapó cuando los rebeldes de Boko Haram irrumpieron en una escuela y secuestraron a varias alumnas, identifica a sus compañeras de clase en un video (REUTERS/Stringer/Archivo)
Una estudiante que escapó cuando los rebeldes de Boko Haram irrumpieron en una escuela y secuestraron a varias alumnas, identifica a sus compañeras de clase en un video (REUTERS/Stringer/Archivo)

Un residente de la comunidad de Mussa, que prefirió mantenerse en el anonimato, relató a EFE que “los miembros de Boko Haram llegaron de repente y dispararon repetidamente durante horas antes de llevarse a los estudiantes”.

La localidad de Mussa se ubica cerca de los límites del bosque de Sambisa, utilizado como base por insurgentes islamistas para organizar ataques en el noreste de Nigeria.

En algunas regiones de Nigeria, especialmente en el centro y noroeste, se registran ataques frecuentes perpetrados por bandidos, término que se emplea para referirse a bandas criminales involucradas en asaltos y secuestros masivos con fines de extorsión, y que en ocasiones reciben la calificación de “terroristas” por parte de las autoridades.

A esta situación de inseguridad se suma la actividad del grupo yihadista Boko Haram desde 2009 en el noreste del país y, desde 2016, la de su escisión, el Estado Islámico en la Provincia de África Occidental (ISWAP, por sus siglas en inglés).

En 2014, Boko Haram secuestró a 276 niñas en una escuela de la aldea de Chibok, también en el noreste de Nigeria. Aunque muchas de ellas lograron escapar, según la ONU, al menos 91 no han regresado a sus hogares.

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