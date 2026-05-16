República Dominicana

La inflación interanual de República Dominicana sube a 5.11 % en abril, según datos del Banco Central

El índice de precios al consumidor anotó una variación mensual motivada por el encarecimiento de los combustibles, mientras que los alimentos reportaron una ligera disminución gracias a la apreciación de la moneda y comportamientos estacionales en productos básicos.

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Bidón de gasolina rojo brillante en primer plano sobre superficie de cemento. Detrás, un gráfico de precios en alza proyectado en la pared, desenfocado.
El Banco Central atribuyó el aumento de precios a las alzas internacionales del petróleo por tensiones geopolíticas en Medio Oriente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La inflación interanual de República Dominicana llegó a 5.11 % en abril de 2026, según informó el Banco Central y consignó la agencia EFE. Este resultado se ubicó por encima del rango meta establecido por las autoridades monetarias, que es de 4.0 % ± 1.0 %.

Desde mayo de 2023, según datos publicados por Listín Diario, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) se había mantenido por encima de ese rango, reflejando el impacto de la inestabilidad global sobre la economía del país.

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El IPC registró una variación mensual de 0.49 % en abril, impulsada principalmente por los ajustes en los precios de las gasolinas regular y premium, así como del gasoil. El Banco Central atribuyó estos incrementos a las alzas en los precios internacionales del petróleo, vinculadas a las tensiones geopolíticas en Medio Oriente, de acuerdo con información de Listín Diario.

El informe destaca que el grupo Transporte fue el que más aportó a la inflación mensual, con una variación de 1.78 % en abril, lo que explicó el 61.94 % del aumento registrado ese mes. A esto se sumaron alzas en los precios de pasajes interurbanos en autobuses privados y en el servicio de motoconcho. Por otro lado, las reducciones estacionales en los pasajes aéreos y en los precios de automóviles y motocicletas atenuaron parcialmente el impacto inflacionario de este grupo.

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El grupo de alimentos y bebidas no alcohólicas también presentó una variación, según el informe presentado por el Banco Central. EFE/ Johnson Sabin
El grupo de alimentos y bebidas no alcohólicas también presentó una variación, según el informe presentado por el Banco Central. EFE/ Johnson Sabin

En contraste, el grupo Alimentos y Bebidas No Alcohólicas presentó una variación de -0.07 % en abril. Listín Diario señala que esta baja se debió tanto a la apreciación del peso dominicano frente al dólar estadounidense, que redujo los precios de productos importados, como a caídas en productos de alta ponderación en la canasta básica, como el pollo fresco y los plátanos en todas sus variedades. Estos alimentos habían subido en meses previos por los fenómenos climáticos. Sin embargo, el informe también señaló incrementos en otros productos como café, agua purificada, refrescos, aguacates, ajíes, bacalao, naranjas, yuca, limones agrios y tomates.

Respecto a la inflación subyacente mensual, el Banco Central reportó una variación de 0.43 %, llevando la tasa interanual a 4.87 %, dentro del rango objetivo de la política monetaria.

Este indicador, que excluye alimentos con gran volatilidad, combustibles y servicios regulados como la tarifa eléctrica y el transporte, permite extraer señales más claras para la conducción de la política monetaria, según precisó el Banco Central y recogió Listín Diario.

Primer plano de una mano sosteniendo una boquilla de combustible insertada en el tanque de gasolina abierto de un coche oscuro.
El grupo Transporte explicó el 61.94 % de la inflación mensual en abril, destacando el impacto del encarecimiento de servicios y combustibles./ (Imagen Ilustrativa Infobae)

El análisis por estratos socioeconómicos, consignado por Listín Diario, mostró que los quintiles de menores ingresos registraron las menores tasas de inflación mensual: 0.36 % para el quintil 1, 0.40 % para el quintil 2 y 0.47 % para el quintil 3. Los quintiles 4 y 5 presentaron variaciones de 0.52 % y 0.65 % respectivamente, atribuyéndose la tasa más alta del quintil 5 a una menor incidencia de las bajas en alimentos y una mayor contribución de los incrementos en otros rubros.

Según los datos oficiales divulgados por EFE, la inflación interanual al cierre de diciembre de 2025 fue de 4.95 %, mientras que el indicador se situó en 3.35 % al finalizar 2024. La cifra de 5.11 % en abril de 2026 evidencia un repunte, aunque dentro de parámetros monitoreados por el Banco Central.

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