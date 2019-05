—Sí, a la noche. Todas las noches se iba a mi cama. Teníamos cama cucheta: mi hermana estaba en la cama de arriba, y yo en la de abajo. Y mi hermana no veía nada, ella era chiquita. Y yo me callé porque pensaba que si él me lo hacía a mí, no se lo iba a hacer a mis hermanos. Después, de grande, se los dije. Y lo denuncié: fue preso. Mis hermanos al principio me odiaron: "Me sacaste a mi papá", me decían. Cuando crecieron y tuvieron hijos me pidieron perdón porque ahí entendieron. Mi familia paterna tampoco me creyó: me amenazaron para que saque la denuncia, hasta me ofrecieron una casa, plata.