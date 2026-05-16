Retiran populares helados orgánicos de supermercados en 17 estados por posible contaminación metálica

Straus Family Creamery anunció el retiro voluntario de helados orgánicos en Estados Unidos por posible presencia de fragmentos metálicos en ciertos lotes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La empresa Straus Family Creamery inició el retiro voluntario de varias presentaciones de helados orgánicos en Estados Unidos tras detectar la posible presencia de fragmentos metálicos en ciertos lotes. La medida fue anunciada el 16 de mayo de 2026 y afecta a consumidores de 17 estados. La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos —la agencia reguladora de alimentos de Estados Unidos (FDA)— confirmó la información y advirtió sobre el potencial riesgo sanitario.

Según información oficial, los productos afectados estuvieron disponibles en comercios a partir del 4 de mayo y pueden identificarse por fechas de consumo preferente (best by) impresas en la base de los envases. La empresa detalló que el retiro abarca varios sabores y tamaños, en envases de cartón con tapa y sello de un cuarto y una pinta. De acuerdo con la FDA, hasta el momento no se han reportado lesiones asociadas a este incidente.

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Este retiro se suma a una serie de alertas recientes por contaminación o presencia de alérgenos no declarados en productos alimenticios en territorio estadounidense. La FDA sostiene que la vigilancia sobre la seguridad de los alimentos ha aumentado debido al crecimiento en el número de consumidores con alergias o sensibilidad a determinados ingredientes. El caso de Straus Family Creamery integra la lista de retiros preventivos junto a acciones similares de Utz Quality Foods y Ghirardelli Chocolate Company.

¿Qué productos de Straus Family Creamery han sido retirados por la FDA en mayo de 2026?

El retiro afecta a helados orgánicos de la marca Straus Family Creamery en presentaciones de un cuarto y una pinta. De acuerdo con la alerta oficial de la FDA, son lotes específicos identificados por fechas de consumo preferente impresas en la base del envase. La empresa publicó una lista detallada de los sabores, tamaños y códigos de barra (UPC) comprometidos en su sitio web oficial: Straus Family Creamery Recall.

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Los productos retirados estuvieron en circulación a partir del 4 de mayo de 2026. La FDA aclaró que el retiro es voluntario y corresponde a la detección de posibles fragmentos metálicos en la línea de producción de estos productos. Según el comunicado institucional, ningún otro producto de la marca está involucrado.

“Solo los sabores y fechas indicados en la alerta forman parte del retiro”, puntualizó la compañía en su página.

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La FDA confirmó el retiro de productos Straus Family Creamery distribuidos en 17 estados y advirtió sobre riesgos sanitarios asociados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿En qué estados de Estados Unidos se distribuyó el helado retirado de Straus Family Creamery?

Según la FDA, los productos comprometidos se distribuyeron en tiendas minoristas y supermercados de Arizona, California, Colorado, Connecticut, Florida, Georgia, Iowa, Illinois, Indiana, Maryland, Nueva Jersey, Oregón, Pensilvania, Carolina del Sur, Texas, Washington y Wisconsin. La distribución abarca múltiples regiones, lo que aumenta la urgencia de identificar los productos afectados para evitar incidentes sanitarios.

¿Cuáles son los pasos recomendados para los consumidores que adquirieron los productos afectados?

La FDA recomienda desechar de inmediato cualquier envase de helado orgánico de Straus Family Creamery que figure entre los lotes retirados. No se debe devolver el producto al punto de venta. Quienes deseen un cupón de reemplazo pueden solicitarlo en el sitio oficial de la empresa.

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Para consultas adicionales, Straus Family Creamery habilitó dos canales de contacto:

Correo electrónico: support@strausmilk.com

Teléfono: 1-707-776-2887, de lunes a viernes, de 09:30 a 17:00 hora del Pacífico

Correo electrónico: support@strausmilk.com

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Teléfono: 1-707-776-2887, de lunes a viernes, de 09:30 a 17:00 hora del Pacífico

La FDA instó: “Instamos a los consumidores a no consumir los productos involucrados y a seguir las instrucciones oficiales”, según el comunicado publicado en su portal FDA Recalls.

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¿Por qué se producen retiros voluntarios de alimentos en Estados Unidos?

La presencia de contaminantes físicos, como fragmentos metálicos, es una de las principales causas de retiros voluntarios de alimentos. Según la FDA, la acción preventiva tiene la finalidad de evitar riesgos de lesiones físicas o daños de otro tipo. El retiro de Straus Family Creamery sigue este protocolo de seguridad alimentaria.

El retiro afecta sabores y tamaños específicos de helados orgánicos Straus Family Creamery identificados por fechas de consumo preferente en la base del envase. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuáles han sido los antecedentes recientes de retiros alimenticios en Estados Unidos?

Durante el último año, varias empresas han anunciado retiros voluntarios por causas similares. Utz Quality Foods retiró variedades de papas fritas Dirty y Zapp’s tras detectar posible contaminación con salmonella en el condimento, según el medio financiero estadounidense Fox Business. También la marca Fly by Jing retiró lotes de fideos de sésamo por riesgo de contacto cruzado con cacahuate, conforme a información oficial de la FDA.

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En abril, Ghirardelli Chocolate Company retiró mezclas de chocolate y bebidas en polvo del segmento institucional ante el temor de contaminación bacteriana, según el medio económico internacional Economic Times.

La FDA mantiene una base de datos pública sobre retiros y alertas a la que los consumidores pueden acceder para verificar productos y lotes comprometidos (FDA Safety Alerts).

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¿Qué establece la normativa de la FDA sobre contaminantes y alérgenos en alimentos?

La regulación de la FDA estipula que los productos alimenticios deben estar libres de contaminantes físicos, químicos y biológicos. Existen nueve alérgenos considerados “mayores” en Estados Unidos: huevos, leche, pescado, trigo, soja, crustáceos, sésamo, frutos secos y cacahuates. La ley exige un etiquetado claro y obliga a las empresas a retirar del mercado cualquier producto que represente un riesgo para la salud pública.

La regulación de la FDA prohíbe contaminantes físicos, químicos y biológicos en alimentos y exige un etiquetado claro de alérgenos mayores. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué pueden hacer los consumidores tras el retiro de Straus Family Creamery?

La FDA reportó que hasta el momento no se han registrado lesiones asociadas al consumo de los productos retirados. Las investigaciones sobre el origen de la contaminación permanecen abiertas y se actualizarán las alertas si se detectan nuevos lotes comprometidos.

La empresa mantiene disponible el reemplazo para quienes hayan adquirido los productos en cuestión, mientras la autoridad sanitaria recomienda consultar FDA Safety Alerts para conocer el estado de los retiros y las recomendaciones oficiales.