Corea del Sur revela su lista de convocados para el Mundial 2026: Son Heung-Min lidera la convocatoria

La Selección de Corea del Sur dio a conocer la convocatoria oficial con la que disputará la Copa Mundial de la FIFA 2026, torneo en el que compartirá actividad con México dentro de la fase de grupos.
A través de una publicación en la cuenta oficial de Instagram de la Asociación de Fútbol de Corea (@thekfa), el conjunto asiático presentó a los futbolistas elegidos para encarar el certamen internacional que se celebrará en México, Estados Unidos y Canadá.
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Son Heung-min encabeza la convocatoria coreana
La lista está liderada por Son Heung-min, delantero del Los Angeles F. C. y principal figura del combinado surcoreano, quien aparece entre los atacantes convocados para el Mundial 2026.
Junto al capitán coreano también destacan nombres como Kim Min-jae, defensa del Bayern Múnich, además de Hwang In-beom y Cho Gue-sung, futbolistas habituales en el proceso mundialista del equipo asiático.
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La convocatoria incluye jugadores distribuidos en las distintas posiciones, con presencia de futbolistas que militan tanto en Europa como en la liga local de Corea del Sur.
Convocados de Corea del Sur para el Mundial 2026
Porteros
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- Kim Seung-gyu
- Song Bum-keun
- Jo Hyeon-woo
Defensas
- Kim Moon-hwan
- Kim Min-jae
- Kim Tae-hyeon
- Park Jin-seob
- Seol Young-woo
- Jens Castrop
- Lee Ki-hyuk
- Lee Tae-seok
- Lee Han-beom
- Cho Yu-min
Mediocampistas
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- Kim Jin-gyu
- Bae Jun-ho
- Paik Seung-ho
- Yang Hyun-jun
- Eom Ji-sung
- Lee Kang-in
- Lee Dong-gyeong
- Lee Jae-sung
- Hwang In-beom
- Hwang Hee-chan
Delanteros
- Son Heung-min
- Oh Hyeon-gyu
- Cho Gue-sung
Corea del Sur enfrentará a México en Guadalajara
En la misma publicación, la federación coreana confirmó el calendario de partidos para la fase de grupos del Mundial 2026, donde enfrentará a República Checa, México y Sudáfrica.
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El duelo entre Corea del Sur y la Selección Mexicana está programado para el 19 de junio en el Estadio Guadalajara, mientras que su debut será el 12 de junio ante República Checa. Posteriormente cerrará la fase de grupos el 25 de junio frente a Sudáfrica en Montreal.
La selección asiática llega al torneo como una de las representaciones constantes de la Confederación Asiática de Futbol (AFC) en Copas del Mundo y buscará avanzar nuevamente a las rondas eliminatorias.
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