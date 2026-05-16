Corea del Sur revela su lista de convocados para el Mundial 2026: Son Heung-Min lidera la convocatoria

(AP Foto/Dave Shopland)

La Selección de Corea del Sur dio a conocer la convocatoria oficial con la que disputará la Copa Mundial de la FIFA 2026, torneo en el que compartirá actividad con México dentro de la fase de grupos.

A través de una publicación en la cuenta oficial de Instagram de la Asociación de Fútbol de Corea (@thekfa), el conjunto asiático presentó a los futbolistas elegidos para encarar el certamen internacional que se celebrará en México, Estados Unidos y Canadá.

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Son Heung-min encabeza la convocatoria coreana

(REUTERS)

La lista está liderada por Son Heung-min, delantero del Los Angeles F. C. y principal figura del combinado surcoreano, quien aparece entre los atacantes convocados para el Mundial 2026.

Junto al capitán coreano también destacan nombres como Kim Min-jae, defensa del Bayern Múnich, además de Hwang In-beom y Cho Gue-sung, futbolistas habituales en el proceso mundialista del equipo asiático.

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La convocatoria incluye jugadores distribuidos en las distintas posiciones, con presencia de futbolistas que militan tanto en Europa como en la liga local de Corea del Sur.

Convocados de Corea del Sur para el Mundial 2026

Porteros

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Kim Seung-gyu

Song Bum-keun

Jo Hyeon-woo

Defensas

Kim Moon-hwan

Kim Min-jae

Kim Tae-hyeon

Park Jin-seob

Seol Young-woo

Jens Castrop

Lee Ki-hyuk

Lee Tae-seok

Lee Han-beom

Cho Yu-min

Mediocampistas

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Kim Jin-gyu

Bae Jun-ho

Paik Seung-ho

Yang Hyun-jun

Eom Ji-sung

Lee Kang-in

Lee Dong-gyeong

Lee Jae-sung

Hwang In-beom

Hwang Hee-chan

Delanteros

Son Heung-min

Oh Hyeon-gyu

Cho Gue-sung

Corea del Sur enfrentará a México en Guadalajara

(REUTERS/Kim Soo-Hyeon/File Photo)

En la misma publicación, la federación coreana confirmó el calendario de partidos para la fase de grupos del Mundial 2026, donde enfrentará a República Checa, México y Sudáfrica.

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El duelo entre Corea del Sur y la Selección Mexicana está programado para el 19 de junio en el Estadio Guadalajara, mientras que su debut será el 12 de junio ante República Checa. Posteriormente cerrará la fase de grupos el 25 de junio frente a Sudáfrica en Montreal.

La selección asiática llega al torneo como una de las representaciones constantes de la Confederación Asiática de Futbol (AFC) en Copas del Mundo y buscará avanzar nuevamente a las rondas eliminatorias.

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