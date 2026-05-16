México

Garitas de Tijuana: cuál es el tiempo de espera para cruzar la frontera este 16 de mayo

Ya sea en coche o a pie, aquí te decimos en cuántos minutos cruzas la frontera de México y Estados Unidos por las tres garitas del municipio bajacaliforniano

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La frontera de México y Estados Unidos es la más transitada del mundo, así como una de las más vigiladas (Infobae Imagen Ilustrativa)
La frontera de México y Estados Unidos es la más transitada del mundo, así como una de las más vigiladas (Infobae Imagen Ilustrativa)

Las garitas que conectan Tijuana, en Baja California, con San Diego, California, en Estados Unidos son un punto clave para el tránsito binacional, impactando a trabajadores, turistas y comercio internacional.

Con tiempos de espera que pueden extenderse y cambios constantes en la operación, mantenerse informado es esencial.

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Es por eso que aquí ofrecemos un panorama actualizado del estado de las principales garitas: OtayMesa, Chaparral y San Ysidro este sábado 16 de mayo, con datos clave y consejos útiles para un cruce más eficiente.

En vivo: cómo está la línea en Tijuana

Revisa en tiempo real el estado de las garitas de Tijuana (Infobae Imagen Ilustrativa)
Revisa en tiempo real el estado de las garitas de Tijuana (Infobae Imagen Ilustrativa)

¿Cuáles son los horarios de las garitas de Tijuana?

El cruce de Tijuana y San Diego es la frontera más transitada del mundo (EFE)
El cruce de Tijuana y San Diego es la frontera más transitada del mundo (EFE)

Además del tiempo de espera, otra información importante que debes tener en cuenta al cruzar la frontera es el horario, pues depende de la forma y la garita por la que pases los días y horas de servicio.

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Es por eso que aquí te dejamos los horarios de las tres garitas, de acuerdo con información de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés).

La garita de San Ysidro, el cruce fronterizo más transitado del mundo, tiene dos horarios:

Para el cruce vehícular funciona de lunes a domingo, las 24 horas del día, en todas sus modalidades: desde vehículo Estándar, Ready Lane y Sentri.

Mientras que el peatonal, ya sea el Estándar o el Ready Lane, está abierta también de lunes a domingo, pero de 6:00 horas a 14:00 horas.

En el caso de la garita de de Otay Mesa el horario, tanto de vehículos como de peatones, es de lunes a domingo, las 24 horas del día, en todas sus modalidades: desde vehículo Estándar, Ready Lane y Sentri.

Sin embargo, el cruce comercial de esta garita es, también todos los días, pero de las 6:00 horas hasta las 22:00 horas.

En cuanto a la garita del Chaparral, que es exclusivamente peatonal, el cruce tiene un horario de lunes a domingo de las 6:00 horas y hasta las 14:00 horas.

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