Hola amigos! Hace ‪24 h‬ publiqué un video donde contaba que se estaba viralizando un video intimo mío. Les quiero confesar que ese video NUNCA EXISTIÓ. Primero que nada, quisiera pedirle perdón a todos aquellos que realmente se preocuparon por mi. Decidí sumarme a una campaña de Mides- INJU y Pimod; ellos fueron lo creadores de esta idea de alto impacto en la cual decidí participar sabiendo que corría ciertos riesgos. La causa me atrapó. Muchísimas veces ha pasado de que nos lleguen tanto videos como fotos de personas públicas (o no) en una situación íntima y que nos adueñemos del contenido reenviándolo, compartiéndolo, buscándolo, etc. Es por eso que desde que se publicó “mi video” que estuvimos estudiando minuto a minuto las búsquedas y las palabras claves en relación a “mi video viral”. Los datos recopilados fueron miles. Se dispararon las búsquedas y menciones en redes sociales. Muchísima gente se abrió conmigo, muchísima gente me apoyó, mucha gente se dio cuenta que era parte de una campaña, pero otra tanta me insultó por “haberme filmado”, por confiar en quien le mandé el supuesto video, por ser “tan trola”, por “hacerme la linda”, entre otras cosas. Hoy, viendo las repercusiones del “video que no fue”, lo volvería a hacer. Me comprometí con la causa y me comprometo a seguir participando de acciones que formen conciencia de la gravedad de viralizar contenidos íntimos en las redes. Disculpen si tomamos una decisión extrema, estábamos buscando un cambio extremo. Gracias Cami ❤